ضعف الانتصاب، أزمة كبيرة يواجهها بعض الرجال، وقد يخجل بعضهم في علاجه، أو استشارة الطبيب المُختص، الأمر المُسبب لهم في عديد من المشكلات، أبرزها عدم الاستمتاع بالعلاقة الزوجية، وصعوبة الإنجاب.

وإليكم نصائح لعلاج الضعف الجنسي، حسبما ذكرها موقع "mayoclinic".

التمارينات الرياضية

توصلت بعض الدراسات إلى أن ممارسة التمارين الرياضية، تحسن من حالة ضعف الانتصاب.

الابتعاد عن التوتر والاستشارة النفسية

قد تُصاب بضعف الانتصاب بسبب الإجهاد، والقلق أو الاكتئاب، لذا يفضل زيارة أخصائي نفسي، لعلاج تلك الأزمات المُسببة لهذا الضُعف.

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النوم جيدًا

وذلك لأن المخ يفرز خلال النوم، الدوبامين، وهو مادة كيميائية تعمل كناقل عصبي في الدماغ، وتساعد في التحكم بحركات عضلات الجسم.

الاسترخاء وعدم الإجهاد

تجنب الإجهاد قد يساعد على فرز هرمون الملوتن، وهو الهرمون المسؤول عن رفع مستويات هرمون الذكورة التستسترون عند الرجال.

تجنب أدوية الفياجرا

أصدرت إدارة الغذاء والدواء (FDA) بشأن "أعشاب الفياجرا" لاحتوائها على عقاقير ضارة، قد تتفاعل مع عقاقير أخرى وتتسبب في انخفض خطير في ضغط الدم.