لـ"الزعتر" فوائد عديدة.. تعرف عليها

تُستخدم أوراق الزعتر لإكساب الأطعمة نكهة مميزة، كما أن فوائده العلاجية والوقائية عديدة، فهو أحد أشهر الأعشاب التي تُستخدم في العالم كدواء فعّال، فيُمكن تناول الزعتر عن طريق الفم، ويمكن تطبيقه على الجلد مباشرة، والأجزاء التي تُستخدم منه كدواء هي الأوراق، الأزهار، والزيت المستخرج منها.

فوائد الزعتر

نقلًا عن موقع "Healthline"، للزعتر الكثير من المنافع لجسم الإنسان، وأهمها:

علاج مشكلات الجهاز التنفسي

يساعد الزعتر على علاج السعال، الالتهابات الشعبية، الربو، والبلغم، كما يساعد على تسهيل خروج المخاط الشعبي فيهدئ الشعب الهوائية، حيث يشرب الزعتر مغليا، كما يستخدم زيته أيضا في دهن الصدر قبل النوم.

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علاج ارتفاع ضغط الدم

يساعد الزعتر في علاج ارتفاع ضغط الدم، حيث يساعد على ضبط مستوى ضغط الدم، ما يحافظ على صحة القلب.

العناية بالبشرة

يستخدم الزعتر في منتجات العناية بالبشرة ليعطي للجسم رائحة طيبة.

تحسين المزاج العام

يحتوي زيت الزعتر على "الكارفاكرول" ولذلك فإنه يُستخدم للأغراض العطرية والعلاجية، حيث إنّه قد يمتلك تأثيرًا إيجابيًا على المزاج العام للشخص.

تقوية الجهاز المناعي

أن تناول الزعتر يساعد على تقوية الجهاز المناعى لدى الإنسان، وبالتالى هو يقي من الأمراض، كما أنه طارد طبيعي للسموم من الجسم.