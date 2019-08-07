قصص الحب في حياة جينيفر لوبيز.. الحظ السيئ حليفها دائما

تزوجت جينيفر لوبيز مرات عدّة، وواعدت الكثير من الرجال، منهم كريس جاد، مارك أنتوني، بن أفليك، باف دادي، كاسبر سمارت، وأليكس رودريجيز، حيث إن كل شخص فيهم له قصة مختلفة عن الآخر في حياة "جي لو"، لعلها كسرت الرقم القياسي في علاقات الحب التي عاشتها إلا أنها لم تستقر على أحدهم بشكل نهائي بعد.

قابلت "جي لو" زوجها الأول "كريس جاد"، أثناء تصوير فيديو أغنية Love Don't Cost A Thing وكان راقصًا، وتطلّقا بعد 9 أشهر فقط من زواجهم.

بعد انفصالها عن "جاد"، بدأت علاقة حب رومانسية مع "بن أفليك" في مارس 2002، وأطلقت الصحف على الثنائي تسمية "بينيفر" Bennifer وازدادت شعبيتهما بشكل هائل، ولكن هذه العلاقة قد استمرت لمدة 18 شهرا فقط ثم انفصلا عن بعضهما البعض.

ثم تزوجت "جينيفر" من "مارك أنتوني" في يونيو 2004، وأنجبت منه التوأم "ماكس" و"إيمي"، وزواجهما دام لأكثر من 10 سنوات، لكن الانفصال كان مصيرهما، وكان انفصالها عنه أكبر خيبة أمل في حياتها، حيث إنها كانت تحبه كثيرًا.

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وصرَّحت "جي" لمجلة "People" الأمريكية بأن الفترة التي أعقبت انفصالها عن أنتوني كانت الأسوأ في حياتها، لأنها لم تكن تتخيل أن هذا اليوم من الممكن أن يأتي.

وفي أكتوبر 2011، بدأت علاقة بين لوبيز ومدرب الرقص "كاسبر سمارت"، ولكنها سرعان ما انقضت، حيث إن النجمة جينيفر لوبيز انفصلت عنه بعد أن اكتشفت خيانته لها.

وصرحت "لوبيز" لمجلة "People" الأمريكية بأنها طردته بعد أن اكتشفت خيانته، وأنها ليست المرة الأولى، وذلك بعدما وعدها أنه لن يفعل ذلك ثانية، لكن عندما خانها تلك المرة هجرته فورا.

أما الآن فـ"جينيفر لوبيز" تربطها علاقة عاطفية بلاعب البيسبول الشهير "أليكس رودريجيز"، حيث كانا يتواعدان منذ عام 2017، وتمت خطبتهما في 9 مارس 2019.

كما أهداها "رود" مؤخرًا سيارة "بورش" موديل 2019 حمراء اللون، الذي قد يتجاوز سعرها 120 ألفا و700 دولار، ما يعادل 1,998,816 جنيهًا مصريًا، بمناسبة إتمامها عامها الـ50 في 24 يوليو الماضي.