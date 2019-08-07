الشناوي: السينما المصرية الوحيدة في العالم التي قامت على أكتاف النساء

أكد الناقد الفني طارق الشناوي أن السينما المصرية هي الوحيدة في العالم التي قامت على أكتاف النساء.

وأضاف الشناوي، خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن المخرجات المصريات قدَّمن حالة متميزة في تاريخ السينما المصرية.

وتذكر الشناوي عزيزة أمير وبهيجة حافظ وميري كويني وآسيا وجهودهن في بناء السينما المصرية، مشيرًا إلى أن المرأة المصرية قامت بمختلف المهن السينمائية.