نصائح لعلاج الصلع عند الرجال

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يُصاب بعض الرجال بالصلع وأحيانًا في مرحلة الشباب ويرجع ذلك لعدة أسباب، منها وراثية وأخرى تتعلق بنقص نشاط الغدة الدرقية، فقر الدم بسبب نقص الحديد وغيرها من الأسباب ولعلاج الصلع عند الرجال قدم موقع "Daily Medical"، مجموعة من النصائح منها.
العلاج المناعى
يعتمد العلاج المناعي على استخدام مواد كيميائية يتم وضعها على البقع الصلعاء.
العلاج بالأشعة فوق البنفسجية
يتم العلاج بتسليط الأشعة فوق البنفسجية على البقع الصلعاء.
زراعة الشعر
تعتمد زراعة الشعر على نقل بويصلات الشعر إلى البقع الصلعاء.
تصغير فروة الرأس
وهي عملية جراحية يتم من خلالها تمديد أقسام فروة الرأس التي تحتوي على الشعر ودمجها مع بعض.
استخدام الأعشاب الطبيعية
تساعد المنتجات المحضرة من الأعشاب على الحفاظ على الشعر من التساقط والحد من خطر الصلع.
تدليك فروة الرأس
إن تدليك فروة الرأس بانتظام يساعد الشعر على النمو ليكون أكثر سمكاً وصحة، حيث إن تدليك فروة الرأس ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس، ما يحفز بصيلات الشعر على النمو، ويكون تدليك فروة الرأس يدوياً لمدة أربع دقائق على الأقل يومياً.
الزيوت العشبية
ويمكن تسميتها زيوت الشعر، وهي زيوت مستخلصة من الأعشاب.
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