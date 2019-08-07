تعتبر التورتة من الحلويات الأساسية سواء في المناسبات أو الحفلات أو الأعياد، وتتنوع أشكالها ونكهاتها، وتُعتبر تورتة موس الشيكولاتة من أشهى التورتات التي يفضلها الكثيرون سواء الكبار أو الصغار. ونقدم لكِ طريقة عمل تورتة موس الشيكولاتة، على طريقة الشيف غادة التلي. المكونات بسكويت شوكولاتة. شوكولاتة كرات. ألواح شوكولاتة أصابع. نصف كيلو شوكولاتة مفرومة. نصف لتر كريمة كريمة مخفوقة مع فانيليا. بودرة جيلاتين سادة. Advertisements طريقة التحضير - تسخن الكريمة السائلة في وعاء على النار ثم تضاف إليها الشوكولاتة المبشورة والفانيليا. - تقلب المكونات، وترفع عن النار. - يذوب الجلاتين بالقليل من الماء بدرجة حرارة الغرفة، ثم يضاف إلى الشوكولاتة السائلة ويقلب حتى يتجانس الخليط. - تضاف الكريمة المخفوقة تدريجياً وتقلب، ثم يصب الخليط بالبسكويت المطحون. - يتم تزيين أطراف وجوانب القالب بأصابع الشيكولاتة قبل صب الخليط. - يوضع القالب الثلاجة ثلاث ساعات قبل التقديم، ثم يزيين بكرات الشيكولاتة.

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