بيلا حديد تعتمد نمط "المناكير" الفرنسي الكلاسيكي في أحدث ظهور لها

يُعدّ المناكير الفرنسي من أبرز الأنماط المفعمةِ بالأنوثة والعملية، والذي يبدو أنيقًا على كلٍ من الأظافر الطويلة والقصيرة، ويتماشى مع مختلف الإطلالات اليومية والمسائية، حيث تم إحياء المناكير الفرنسي الكلاسيكي، الذي نال شعبيةً واسعةً في أوائل الألفية الثانية، مؤخرًا بفضل عارضة الأزياء بيلا حديد.

وظهرت بيلا، التي تقضي إجازتها الصيفية، في صورٍ نشرتها عبر حسابها على إنستغرام معتمدةً نمط المناكير الفرنسي الكلاسيكي، كما نشرت الخبيرة والمانيكيريست مي كواجيزي، صورةً مقربةً لأظافر العارضة الطويلة اللامعة ذات النهايات البيضاء، حيث كانت كواجيزي المسؤولة أيضًا عن مناكير أظافر العارضة خلال حضورها حفل توزيع جوائز "CFDA" في شهر حزيران/يونيو الماضي.

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وهذه بعض من أجمل إطلالات نجمات هوليوود بصيحة المناكير الفرنسي، فهل حان الوقت لعودتها؟

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