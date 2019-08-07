مشروب الهيالورونيك.. ينبوع شباب وجمال بشرتك

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أفادت مجلة "Elle" الألمانية بأن مشروب حمض الهيالورونيك يعد بمثابة ينبوع الشباب والجمال للبشرة؛ حيث إنه يحارب التجاعيد وخطوط الزمن ليُعيد للبشرة شبابها ونضارتها من ناحية، ويمنحها ملمسا ناعما كالحرير من ناحية أخرى.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن حمض الهيالورونيك يعد واحدا من أشهر المواد الفعالة في مستحضرات التجميل المخصصة لترطيب البشرة ومحاربة الشيخوخة، غير أن مفعوله يكون أكثر تأثيرا في صورة مشروب.

ويساعد حمض الهيالورونيك الجسم على الاحتفاظ بالماء، وبالتالي يعمل على ترطيب البشرة وتمتعها بمظهر يشع نضارة ونداوة، كما أنه يعمل على تحفيز إنتاج الكولاجين، وهو البروتين المسؤول عن المظهر المشدود للبشرة المفعمة بالشباب والحيوية.

وأشارت "Elle" إلى أنه من المفيد تناول مشروب الهيالورونيك بدءا من عمر 40 عاما؛ حيث تفقد البشرة بدءا من هذا العمر أكثر من نصف محتوى حمض الهيالورونيك الطبيعي، ما يتسبب في ظهور التجاعيد وفقدان البشرة لمرونتها.