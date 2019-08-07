خطوات وضع مكياج البحر

يلائم البحر ماكياج صباحي خفيف، ويجب وضعه بطريقة سليمة، بحيث لا يذوب في الماء أو الشمس، أو خلال النزول لحمام السباحة، ويجب كذلك أن يتصف بأنه طبيعي، ليتلاءم مع جو الطبيعة الذي تكونين فيه، وفيما يلي خطوات وضع مكياج صباحي ملائم للبحر، بحسب موقع "جلو".

تجنبي كريم الأساس

يذوب في الشمس، مهما كان ثابتا أمام المياه، كما أنه يتداخل مع كريم عزل الشمس، أو صن بلوك، لذا يجب اختيار إما صن بلوك وفاونديشن، أو الاكتفاء بالصن بلوك فقط.

مكياج العيون

يجب أن يكون خاليا من الآي لاينر، الذي إما يضيف شكلا مبالغا عن طبيعة البحر، أو يذوب مكونا هالات سوداء.

عوضا عن ذلك ضعي ظلال عيوب فاتحة، مثل البني الفاتح، والروز الفاتح.

يمكنك كذلك وضع ماسكرا ضد المياه واثقة فيها، ولكن خفيفة، وتجنبي الرموش.

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لا تضعي الكونتور، واكتفي بتفتيح منطقة العيون، وحول شفتيك.

الشفاه

لا تضعي الأحمر الصريح، أو الغوامق بشكل عام، ويمكنك الاكتفاء بزبدة الكاكاو، أو الفواتح، ويمكنك إضافة ملمع شفاه كذلك.

أحمر الخدود

التنت يجلع تورد الوجنتين طبيعيا، وتبدو كأنها "تان"، أو لون من الشمس، لذا فهو خيار مثالي للمصيف والبحر.