من هي فاطمة سعيد أول مصرية تغني بقاعة ألبرت هول الملكية؟

"لا أستطيع التعبير عن مدى سعادتي لأنني سأقدم عرضا لأول مرة في لندن والتي بيعت تذاكرها بالكامل"، بتلك الكلمات، عبَّرت السوبرانو المصرية فاطمة سعيد، عبر حسابها الشخصي، على "فيسبوك"، عن سعادتها للغناء، في قاعة "ألبرت هول الملكية"، بالعاصمة البريطانية لندن.

ومن المُقرر أن تشارك الفنانة، اليوم، في إطار حفلات الموسم 26، والتي ستغني فيها القداس الجنائزي لفولفغانغ أماديوس موتسارت، فضلًا عن مشاركة أوركسترا هيئة الإذاعة البريطانية وكورال مقاطعة ويلز، بقيادة ناتالي شتوتسمان، والتي بذلك تعد أول مصرية تُغني في هذه القاعة.

ويرصد "هُن" عِدة معلومات عن السوبرانو المصرية، حسبما ذكرتها "روسيا اليوم".

بدأت الغناء منذ الصغر في عامها الـ 14.

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درست على يد المغنية المصرية الشهيرة، نيفين علوبة.

التحقت بمدرسة هانس آيسلر بمدينة برلين، لاستكمال دراستها.

حصلت على منحة في أكاديمية مسرح لاسكالا بميلانو.

حصلت على جائزتين في الغناء من مدينة إسطنبول، عام 2012.

في 2016، حصلت على 3 جوائز في مسابقة الغناء بإيرلندا، وهي: جائزة الجمهور، جائزة أفضل أداء عن آريا موتسارت، وجائزة لجنة التحكيم.