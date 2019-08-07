طريقة عمل عيش الفتة المحمص

العيش من المكونات الأساسية لـ الفتة والذي يشكل نكهتها الأساسية، وبعض الناس لا يفضلون العيش الذي يتشرب شوربة اللحم، لذا يقدم لك موقع "هن" طريقة تحضير عيش الفتة المحمص بنكهة مميزة. المكونات عيش بلدي ثوم سمن بلدي خل صلصة الفتة Advertisements طريقة التحضير يقطع العيش كاروهات بواسطة مقص. يشوح الثوم في السمن لمدة دقيقة. يضاف الخبز البلدي ويشوح مع الثوم. بعد أن يصبح العيش محمرا تماما، احتفظي ببعض منه. يضاف القليل من الخل وصلصة الفتة، ويقلب. انتظري عدة دقائق قبل أن تضعي الأرز لتحافظي على العيش مقرمش. ضعي الأرز، وصلصلة الفتة، والقليل من الخبز على الوجه.

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