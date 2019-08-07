طازج أو مجمد أم معلب: ما هي الطريقة الأفضل لتناول الفاكهة والخضروات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يمكنك فقط فتح علبة القصدير وإفراغ البازلاء على سلطة المعكرونة. لا يوجد ما هو أفضل من الخضروات المعلبة عندما يتعلق الأمر بالإعداد السريع. ولكن أليست الخضروات الطازجة أفضل منها؟

وتقول مونيكا بيشوف، مديرة مركز طب التغذية والوقاية في مستشفى "برزارز أوف ميرسي" أي أخوة الرحمة في ميونخ: "هذا موضوع صعب". وتشير إلى أن الدراسات المختلفة التي تجري على فترات منتظمة تأتي نتائجها متناقضة في هذا الشأن.

وتضيف أنه عندما يتم الجزم في الأمر، يجب على المستهلكين أن يقرروا بأنفسهم ما يفضلونه. هل ينبغي أن تحتوي الخضروات على أكبر قدر ممكن من العناصر الغذائية، أم أنه من الأهمية بمكان أن تكون غير مصنعة؟ هل يجب أن تكون جاهزة للتقديم؟ بالتأكيد، يجب أن يكون المذاق جيدا.

وتشير بيشوف إلى أنه على الرغم من أن الأطعمة المجمدة اشتهرت منذ فترة طويلة بأنها منخفضة نسبيا في القيمة الغذائية، إلا أن العديد من الفواكه والخضروات يتم تجميدها بعد الحصاد مباشرة.

وتقول بريتا كلاين الخبيرة الزراعية في المركز الفيدرالي الألماني للتغذية، وهي وكالة تابعة لوزارة الأغذية والزراعة بالبلاد: "لا يمكن أن تجد ما هو أفضل من السبانخ التي تمت تعبئتها بالفعل بعد أربع ساعات فقط (من الحصاد).. يحدث هذا بسرعة كبيرة لدرجة لا تتيح للسبانخ أن تفقد القيمة الغذائية".

وتشير إلى أن المنتجات الطازجة غالبا ما تكون أقل في القيمة الغذائية من المنتجات المجمدة إذا تم تخزينها لفترة طويلة أو بشكل غير صحيح. كما أن درجة الحرارة العالية يمكن أن تدمر العناصر الغذائية.

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وتؤيد سيلكه ريستمير، من جمعية التغذية الألمانية، أن فقدان الفيتامينات في المنتجات المجمدة أقل بكثير مما هو مفترض عموما، مضيفة أنه من الأفضل شراء منتجات الخضروات بدون مكونات إضافية- فمثلا من الأفضل شراء السبانخ الخالصة بدلا من السبانخ المعدة بالكريمة.

وتقول: "بعد ذلك يمكنك أن تقرر بنفسك كمية الكريمة والملح التي تفضل إضافتها".

وحتى الخضروات المعلّبة لا تعتبر سيئة مقارنة بالخضروات الطازجة والمجمدة، حيث أن محتواها من القيمة الغذائية يكون أقل قليلا، حسبما تشير ريستمير. لكن الطماطم المعلبة هي بديل جيد عن الطماطم الطازجة، لأنها تحتوي على المزيد من الليكوبين أو الكاروتين الأحمر، وهي صبغة حمراء طبيعية ومضادات الأكسدة، وهي مادة تحمي من تلف الخلايا.

وتقول ريستمير: "في هذا الصدد، فإن الطماطم المعلبة تفوق الطماطم الطازجة".

ومن ناحية أخرى، تحتوي الخضروات المعلبة على مثبتات طعم وتوابل - وغالبا ما تحتوي على سكر أيضا. وتقول كلاين: "يتم تعقيم الطعام عن طريق التسخين الذي يمكن أن يدمر الفيتامينات".

ويتفق جميع هؤلاء الخبراء على أنه من الأفضل شراء المنتجات الموسمية والإقليمية. وتقول بيشوف إن الفاكهة الناضجة هي فقط "ثمرة القوة، لأنه عندها فقط تتوفر الفيتامينات والمعادن بالكامل".