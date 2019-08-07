علاج تسمم اللحم

اللحوم والبيض ومنتجات الألبان كثيرا ما تكون ملوثة، وقد تتلوث المياه أيضًا الأمر الذي يمكن أن يسبب المرض، وكذلك يؤدي إلى حدوث تسمم، ويقدم موقع "هن"، علاج تسمم الناتج عن اللحم.

في المنزل

يمكن علاج التسمم الغذائي في المنزل، ومعظم الحالات تشفى في غضون ثلاثة إلى خمسة أيام.

وإذا كنت تعاني من التسمم الغذائي، فمن الضروري أن تشرب السوائل والمشروبات الغنية بالعناصر الغذائية.

يمكن لعصير الفاكهة ومياه جوز الهند استعادة الكربوهيدرات والمساعدة في الشفاء من التعب.

الكافيين

يجب تجنب الكافيين الذي قد يهيج الجهاز الهضمي.

يمكن أن يتناول المريض شاي منزوع الكافيين مع أعشاب مهدئة مثل البابونج، والنعناع، ما قد يهدئ المعدة.

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الأدوية

يمكن للأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية مثل Imodium و Pepto-Bismol المساعدة في السيطرة على الإسهال والغثيان.

ومع ذلك يجب عليك مراجعة طبيبك قبل استخدام هذه الأدوية، حيث يستخدم الجسم القيء والإسهال لتخليص السم. كما أن استخدام هذه الأدوية قد يخفي شدة المرض ويؤدي إلى تأخير طلب العلاج.

إرشادات عامة

من المهم أيضًا لمن يعانون من التسمم الغذائي الحصول على قسط كبير من الراحة.

في أسوأ حالات التسمم الغذائي، قد تكون هناك حاجة إلى دخول المستشفى لفترة أطول بينما يتعافى الفرد.