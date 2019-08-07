طريقة عمل التيراميسو بالمانجو

تعتبر حلو التيراميسو بالمانجو من أصناف الحلوى المميزة، بخاصة لعشاق المانجو، وسهلة التحضير، لذلك يقدم إليكِ موقع "هن" طريقة عملها في خطوات سهلة ويسيطة.

المقادير

2 ثمرة مانجو مقطعة شرائح رفيعة

2 ثمرة مانجو مفرومة فرما ناعما

36 شريحة من بسكويت أصابع الست

400 ملل من بوريه المانجو (ثمرة مانجو مضروبة مع ربع كوب حليب)

250 ملل من كريمة الخفق

250 جراما من جبنة

50 جرام سكر بودرة الماسكاريون

4 صفار بيض

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طريقة التحضير

- نقوم بغمس نصف الكمية من البسكويت في بورية المانجو ونضعها في طبق التقديم.

- نخفق صفار البيض مع السكر البودر حتى نحصل على قوام كريمي بلون فاتح، ثم نضيف إليه جبن الماسكاريون ونخفقهما جيدا.

- نخفق الكريمة حتى نحصل على قوام متماسك، ونضيفها تدريجيا إلى خليط الماسكاريون مع التقليب باستخدام معلقة بلاستيكية ثم نصب نصف الكمية فوق البسكويت.

- نقوم بتوزيع قطع المانجو المفرومة على سطح الطبق، ثم نغمس باقي كمية البسكويت في البورية ونضعها فوق المانجو المفرومة، ثم نصب فوقه ما تبقي من الخليط ونضع شرائح المانجو للتزين.

- نقوم بتغطية الطبق بورق من النايلون ونضعه في الثلاجة لمدة لا تقل عن 5 ساعات.