زيت التنظيف سلاحك لإزالة المكياج

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
أفادت بوابة الجمال "هاوت.دي" بأن زيت التنظيف "Cleansing Oil" يعد سلاحا فعالا لإزالة المكياج؛ حيث إنه لا يقوم بإزالة المكياج فحسب، بل يعتني بالبشرة أيضا من خلال حمايتها من الجفاف والتهيج، ما يجعله خيارا مثاليا للبشرة المصابة بالبثور وحب الشباب بصفة خاصة.
وعن كيفية الاستعمال أوضحت البوابة الألمانية أنه يتم وضع زيت التنظيف على الوجه بواسطة الأصابع أو قطعة قطنية، ثم تدليك البشرة به لمدة 30 ثانية، ثم إزالة المكياج برفق بواسطة منشفة، ثم شطف الوجه بماء دافئ وتجفيف البشرة.
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