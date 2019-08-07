4 أطعمة تهدد خصوبة الرجال.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365: ترتبط صحة الرجال بصورة مباشرة بالمواد الغذائية التي يتناولونها تقريبا في نظامهم الغذائي يوميا، لذا يحذر الأطباء من مواد يمكن أن تسبب خللا وظيفيا. لقراءة المزيد عن: 4 أطعمة تهدد خصوبة الرجال.. اضغط هنــــــــا.

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