صور.. مبادرة "بداية جديدة" لتأهيل المطلقات تنظم احتفالية قبل العيد للأطفال الأيتام

نظمت نجلاء عياد، مؤسسة مبادرة "بداية جديدة" للتأهيل النفسي للمطلقات وأبنائهن، يوم الخير السادس للمبادرة للاحتفال بالعيد للأطفال الأيتام وأبناء الأمهات المعيلات. Advertisements وشارك في الاحتفالية كما ذكرت أثناء حديثها لـ"هُن"، مصمم الأزياء هاني البحيري وفريق "Smile maker team"، و"خدمة المشردين"، ومصممة الأزياء مروة البغدادي، وغيرهما لإدخال الفرحة على قلوب الأطفال قبل العيد. وتابعت أن الهدف من الاحتفالية إدخال الفرحة على قلوب الأطفال وشعار اليوم "الخير بيجيب خير إحنا بنحبكم".

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