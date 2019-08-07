الامارات | «طيران الإمارات».. أطباق خاصة في الأجواء احتفالاً بالعيد

شكرا لقرائتكم خبر عن «طيران الإمارات».. أطباق خاصة في الأجواء احتفالاً بالعيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم «طيران الإمارات» وجبات خاصة لجميع ركابها خلال الفترة من 11 إلى 14 أغسطس الجاري، احتفالاً بعيد الأضحى.

واستوحت «طيران الإمارات» أصنافاً خاصة بعيد الأضحى من البيئة العربية، إذ تقدم في الصالون الجوي على طائرات «إيرباص A380» القهوة العربية، وكعكة التمر، ومجموعة من الحلويات الإماراتية.

وتثري الناقلة تجربة تناول الطعام في الأجواء من خلال أطباق عربية تقدمها للركاب في جميع الدرجات. وأعلنت أن المسافرين في الدرجة السياحية، بحسب وجهتهم، سيستمتعون بتذوق الطبق الإماراتي الشهير «المجبوس» باللحم أو بالدجاج وكعكة التمر.

ويتوافر لركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال اختيار طبق «الأوزي». كما تقدم «طيران الإمارات» طبق سمك الكنعد (كينغ فيش) مع الأرز المحضر على الطريقة الإماراتية، على عدد من رحلات إفريقيا وأوروبا. وإضافة إلى الطبق الرئيس، يستمتع الركاب في هاتين الدرجتين بالسلطة العربية والحلويات.