الامارات | 10 أيام مع المرح والأبطال الخارقين في «مارينا أبوظبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أيام مع المرح والأبطال الخارقين في «مارينا أبوظبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفالاً بعيد الأضحى المبارك، يستضيف «مارينا مول أبوظبي» مجموعة من الأنشطة والعروض الترفيهية لجميع أفراد العائلة، خلال الفترة من 11 إلى 20 أغسطس الجاري.

وستكون عروض وأنشطة «جاستس ليغ» محطة الجذب الرئيسة خلال احتفالات عيد الأضحى في المركز، وتتضمن مجموعة من العروض والأنشطة الترفيهية اليومية كالحِرف اليدوية وألعاب الواقع الافتراضي والألعاب الإلكترونية على مدار 10 أيام من المرح.

وسيقدم الأبطال الخارقون من «دي سي كوميكس» مثل (باتمان وسوبرمان وذا فلاش) ثلاثة عروض يومياً لضيوف «مارينا مول أبوظبي».

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ويوفر العرض فرصة للأطفال ليتدربوا مع الأبطال ليتعلموا المبادئ والقيم الأساسية التي تقودهم للكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة، والتمسك بالأمل، إضافة إلى تعلم الانضباط والعمل الجماعي.

وسيحظى الأطفال بفرصة الفوز بهدايا عند المشاركة في حلقة الاختبار الترفيهي خلال العروض اليومية.

كما يحظى ضيوف «مارينا مول» بفرصة لقاء شخصياتهم المفضلة. ويستضيف المركز أنشطة عدة بالتزامن مع موسم عروض أبوظبي، الذي أطلقته دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، الذي يستمر على مدار الشهر.

• «باتمان» و«سوبرمان» و«ذا فلاش» ستقدم ثلاثة عروض يومياً.