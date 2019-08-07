الامارات | فعاليات دبي.. أنغام عالمية وكوميديا على باخرة ملكية

شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات دبي.. أنغام عالمية وكوميديا على باخرة ملكية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في مفاجآت صيفية تناسب كل أفراد العائلة، تتزيّن أجندة شهر أغسطس الجاري في دبي، إذ تشهد المدينة فعاليات احتفالية وترفيهية وميزات لزيارة أبرز المواقع السياحية، تتوافر عبر تطبيق جدول فعاليات دبي، لإتاحة المجال أمام الزوار لاختبار تجارب متنوّعة.

وتتنوّع الفعاليات بين الكوميديا على متن الباخرة «كوين إليزابيث 2». والترفيه والفنون والثقافة.

للإطلاع على أبرز الفعاليات التي تستضيفها دبي خلال هذا الشهر، يرجى الضغط على هذا الرابط.