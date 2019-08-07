الامارات | «عالم مدهش».. جرعة إضافية من المرح في العيد

شكرا لقرائتكم خبر عن «عالم مدهش».. جرعة إضافية من المرح في العيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وجهة «عالم مدهش» في دبي، أنها أعدّت لزوّارها برنامجاً حافلاً خلال احتفالات عيد الأضحى، يضمن للعائلات جرعة إضافية من المرح، وقضاء أوقات مليئة بالفرح خلال العطلة.

ونظراً إلى الإقبال على «عالم مدهش» في مركز دبي التجاري العالمي خلال فصل الصيف، فقد تم تمديده أسبوعاً إضافياً، وسيكون بإمكان الزوّار الاستمتاع بكل ما يقدمه حتى 24 أغسطس الجاري.

وباتت شخصية «مدهش» من العلامات المميزة لصيف دبي. وتقدم «عالم مدهش» تجربة غنية مع أكثر من 100 لعبة ونشاط بإمكان الزوّار اكتشافها والاستمتاع بها لدى زيارتهم لهذه الوجهة المميزة.

ويمكن للأطفال اللعب بأمان في ساحة المغامرات، التي تضم ألعاباً متنوّعة. كما تشتمل ساحة المغامرات على ألعاب أخرى مثل الألعاب الإلكترونية ولعبة الكاروسيل ولعبة الفناجين وسيارات التصادم وبيت المرايا. كما سيستمتع الأطفال بالعديد من الألعاب والتسالي في ساحة الحركة، التي تضم ألعاب الدرّاجات والسيارات والطائرات. أما الأطفال من عشاق المغامرة فستكون أمامهم تجربة لعبة التسلّق، التي تسمح لهم بخوض مغامرة السير والقفز على شبكات وعقبات عديدة. ويمكن للعائلات أيضاً الاستمتاع بنسمات باردة على حلبة التزلج على الجليد في القاعة (7).

Advertisements

ويستطيع روّاد «مدهش» خوض مغامرات متعددة، من خلال الألعاب والتسالي المتنوّعة، إذ يقدم بيت الوحوش لزوّاره رحلة مظلمة يتعرفون خلالها إلى مخلوقات غامضة. كما يمكن دخول منطقة الكارتينج والتسابق مع أفراد الأسرة على مضمار داخلي بطول 450 متراً من تصميم «دبي أوتودروم».

أما عشاق الواقع الافتراضي، فسيستمتعون بتجربة «سني كوستر 360 في آر»، التي تتيح فرصة اختيار واحد من أربعة أفلام مشوّقة تشمل: (إنفيرنو، وأدرينالين رش، وكوزميك فلايت، وذا ديب)، التي يوفر كل منها تجارب حافلة بالإثارة لعشاق المغامرات.

كما يمكن للزوّار قضاء أجمل الأوقات والاستمتاع بأكثر من 40 لعبة فيديو شهيرة، والاستمتاع بأشهر ألعاب سباق السيارات، أو اصطياد الوحوش.

• 100 لعبة ونشاط بإمكان الزوّار اكتشافها والاستمتاع بها لدى زيارتهم الوجهة.