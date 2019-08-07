الامارات | 56 قصيدة في «حالة شعر»

شكرا لقرائتكم خبر عن 56 قصيدة في «حالة شعر» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، مجموعة شعرية نبطية، للشاعر السعودي نواف التركي الظفيري.

وتضم المجموعة التي تقع في 162 صفحة 56 قصيدة، تنوعت بين القصائد العمودية وقصائد التفعيلة.

تدور المجموعة الشعرية في فلك النص الشعري الذي يتقاطع فيه الوجداني العاطفي بالتأملي المستمد من تجربة الشاعر وفلسفته في الحياة، وتصدّر الديوان قصيدتا مدح، الأولى في مدح الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي. والقصيدة الثانية في مدح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتتميّز القصائد الـ18 التي انتهجت أسلوب التفعيلة بموسيقى هادئة وصور شعرية هي في خلاصاتها امتداد للنسيج الشعري الذي يستمد قوته من نبض الهامشي والخافت. ومن قصيدة «قفلت الباب»:

هربت من الصخب للعزله الاجمل..

هنا وحدي..

عرفت ان قيمة الحاضر قليله في عيون الناس..

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عرفت أن البعيد اغلى..

عرفت أن القريب رخيص..

لذا قرّرت أكون المستحيل النائي الأبعد..

لهم منّي حديث الشعر..

لا أكثر..

من جهته، أشاد الشاعر بدور أكاديمية الشعر ولجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، والدعم الموصول للشعراء والأدباء والكتاب، وإبراز الطاقات الإبداعية لدى الشباب على مستوى الوطن العربي.

يشار إلى أن نواف التركي شارك في النسخة الثامنة من برنامج «شاعر المليون»، وحظيت قصائده بإشادة لجنة تحكيم المسابقة ومتذوقي الشعر النبطي.