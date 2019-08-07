الامارات | سيارة يابانية طائرة تحلّق بنجاح

شكرا لقرائتكم خبر عن سيارة يابانية طائرة تحلّق بنجاح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أزاحت شركة «إن.إيه.سي» اليابانية لصناعة الإلكترونيات الستار عن نموذج أصلي لسيارة طائرة، حلّقت في الهواء لمدة دقيقة تقريباً، خلال اختبارها في اليابان. والسيارة في حجم عربة «ريكشو»، ومزودة بأربع مراوح أفقية، وحلَّق النموذج الأصلي منها، الذي يشبه الطائرة المسيّرة، لارتفاع يصل إلى ثلاثة أمتار، خلال اختبار في تشيبا شرق طوكيو، أول من أمس. وقال المسؤولون في الشركة إن الهدف من تصنيع السيارة الطائرة تسيير رحلات غير مأهولة لتسليم طرود. وتهدف الحكومة اليابانية للبدء في استخدام المركبات الطائرة على نطاق تجاري في عام 2023 تقريباً، وستكون البداية بنقل السلع، ثم تتوسع لنقل أفراد قبل حلول عام 2030. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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