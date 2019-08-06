"لم يحذفها من حسابه وسافرا سويا إلى لبنان".. كواليس شائعة زواج حلا شيحة ومحمد رمضان

منشور أشبه بالكلمات المتقاطعة، اعتمدت عليه إحدى الصفحات المعنية بأخبار الفن والفنانين، تاركة خلفه العديد من الأسئلة والشائعات.

"علمت صفحة ببارتزي الفنانين زواج الممثل (م .ر) من الفنانة (ح.ش) وأن إعلان الزواج سيتم خلال عدة أسابيع ويتكتم عليه الطرفان".. هكذا جاء المنشور، مصحوبًا بصورتين مُبهمتين للثنائي المذكور أحرف أسمائهما، الأمر الذي أرجعه البعض أن الثنائي هما الفنان محمد رمضان، والفنانة العائدة من الاعتزال حلا شيحة، خاصة أن الصورتين تشبه ملامحهما رغم محاولات تمويهها.

وسُرعان ما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الأمر، متسائلين عن صحته من عدمه.

وعلى الرغم من نشاط الثنائي دومًا على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا إن حلا، ورمضان، لم يُعلقا على الأمر، بالإيجاب أو النفي، خاصة أن الفنان يتواجد حاليًا بالولايات المتحدة الأمريكية، لتكريمه ضمن احتفال مجلة "enigma" العالمية، بصحبة الفنانة التونسية دُرة.

والد الفنانة ينفي ضاحكًا

نفى الفنان التشكيلي أحمد شيحة ما أثير مؤخرا بشأن زواج ابنته الفنانة حلا شيحة سرا من الفنان محمد رمضان في الساحل الشمالي.

واستقبل شيحة الخبر بضحك شديد، وأكد لـ"الوطن" عدم صحة ما تردد، واصفا إياه بالخبر الكوميدي.

أفعال عِدة، وتعليقات، رُبما كانت كالنار التي وُضعت بجانب الهشيم، فأشعلت تلك الشائعات، والتي كان بطلها الثنائي، يرصد "الوطن" أبرزها.

مشاركتهما في رمضان

كان رمضان، هو بوابة حلا الأولى، عقب العودة للتمثيل، بعد غياب دام لـ 17 عاما، من خلال مشاركته مسلسله الأخير "زلزال" الذي عُرض بشهر رمضان الماضي، وحقق مشاهدات عالية.

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انفعال حلا على الجمهور بسبب الفنان

كانت الفنانة احتدت مع أحد المتابعين، مؤخرًا، بسبب صورتها مع محمد رمضان، والتي ظهرت من خلالها وهي تضحك رفقة الفنان محمد رمضان، وتمسك يديه، مُعلقة: "صورة بحبها من كواليس العمل اللي سعيدة بوجودي فيه يا رب النجاح كله، زلزال رمضان 2019، اللي من القلب لازم يوصل للقلب"، الأمر الذي دفع العديد من متابعيها لانتقادها، عقب نشر الصورة.

وهاجمها العديد من جمهورها، لترد حينها على الفور، قائلة: "اللي مش حابب وشايف أن الصفحة دي مش عاجباه يا ريت ما يعلقش دي صفحة فنية بس، وأهلا بالتعليقات الإيجابية والباقي لا يعنيني".

وأضافت: "أما عن محمد ده زميل وأخ وهو متزوج وبيحب زوجته وربنا يخليه ليها ولأولاده".

وجودهما مؤخرًا بلبنان

سافر الثنائي مؤخرًا إلى لبنان، لتكريمهما في مهرجان "بياف" عن دورهما في مسلسل "زلزال"، وحرصت حلا على مشاركة متابعيها بلحظاتها خلال وجودهما حينها مع الفنان.

لم يحذفها من على "إنستجرام"

من ناحيته، قرر الفنان محمد رمضان حذف المتابعين من السيدات، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولم يترك رمضان سوى شقيقته إيمان رمضان، والفنانتين درة وحلا شيحة فقط، الأمر الذي أثار الجدل أيضًا حول هذا الفعل.