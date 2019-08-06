"للرجال فقط".. محمد رمضان يحذف السيدات ويترك شقيقته وفنانتين

"يُتابع 39 مُستخدما".. هكذا أصبح الحساب الشخصي، للفنان محمد رمضان، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وقرر الفنان حذف متابعاته للحسابات الشخصية المنسوبة للفنانات، أو السيدات عمومًا، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات حوله.
ولم يترك "رمضان" عبر حسابه سوى الفنانة التونسية "درة" والتي تجمعه بها علاقة صداقة قوية، ويتواجدان حاليًا بالولايات المتحدة الأمريكية، فضلًا عن الفنانة حلا شيحة التي شاركته مسلسله الأخير "زلزال"، وشقيقته "إيمان رمضان".
شائعات حول رمضان وحلا شيحة
وكان الفنان تعرض اليوم لشائعات عِدة حول زواجه من الفنانة حلا شيحة، الأمر الذي نفاه والد الفنانة لـ"الوطن"، واصفا إياه بالخبر الكوميدي.
يذكر أن آخر أعمال الفنان، أغنية الجديدة "انساي" التي طرحها مع الفنان المغربي، سعد لمجرد.
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