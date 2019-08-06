من "الولاية" إلى "سن التقاعد".. أسبوع انتصارات المرأة السعودية

مجموعة من الخطوات سارت عليها المملكة العربية السعودية، للتأكيد على أهمية المرأة وتأثيرها في المجتمع، وذلك في إطار تنفيذ رؤية المملكة 2030، فخلال أسبوع واحد أصدرت السعودية مجموعة من القرارت المهمة، ساوت من خلالها بين المرأة والرجل.

ويرصد "هن" آخر القرارات التي أصدرتها المملكة العربية السعودية:

لا ولاية على المرأة

تعديلات كثيرة أجراتها المملكة العربية السعودية، أسقطت بها الولاية على المرأة، فألغت المادة الثالثة وأجرت تعديلات أخرى على المادة الرابعة من النظام السعودي، لتعطي المرأة الحق في استخراج جواز السفر بمفردها، ما يسمح لها السفر دون ولاية عليها "دون محرم".

وجاء تعديل المادة الرابعة: "يكون منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصر المتوفى وليهم، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، بينما كانت من قبل تنص على أن "يجري إصدار جواز سفر مستقل للخاضعين لولاية أو وصاية أو قوامة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية".

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للمرأة حق في إبلاغ عن المواليد

"السماح للمرأة السعودية بالتبليغ عن المواليد حالها حال الرجل" كانت من ضمن التعديلات التي شملتها النظام الجديد، حيث شملت التعديلات على المادة 33 في نظام الأحوال المدنية جملة من الفقرات المتضمنة إدراج المرأة في فقرات مواد الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن المواليد، بينما كانت الحال في السابق، بأن التبليغ عن الولادة تكون مقتصرة على "والد الطفل" فقط.

العمل حق للمواطن دون تمييز

"العمل حق للمواطن" من القواعد التي ساوت بين الرجل والمرأة في حق العمل دون تمييز على أساس الجنس أوالإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواءً أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه.

وتضمنت التعديلات ألا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، على أن يثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، ولا تتجاوز مدة غيابها 180 يوماً في السنة سواءً أكانت متصلة أم متفرقة.

رفع سن تقاعد المرأة العاملة

أمس، أصدرت مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالسعودية، بيانا أوضحت من خلاله رفع سن التقاعد للمرأة العاملة في القطاعين العام الحكومي والخاص، من 55 عامًا إلى 60 عامًا أسوة بالرجل.

وذكرت مؤسسة التأمينات أنّ التعديل تمّ عبر صدور مرسوم ملكي الأسبوع الماضي، وبدأ سريانه اعتبارًا من الجمعة الماضي، وبذلك تحال المرأة العاملة للتقاعد عند بلوغ سن الـ60 عامًا براتب تقاعدي كامل، ما لم تتقدم هي طواعية بطلب تقاعد مبكر، وبذلك تحقق المساواة بين الجنسين، ما يسهم في تقوية مشاركة المرأة في سوق العمل.