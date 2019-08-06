"ترويقة العيد".. نصائح مهمة عند تنظيف المنزل: اتبعيها لتسهّلي على نفسك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سمية عبد الهادي

"العيد جيه يعني ترويق كامل للشقة".. جملة ترددها كثيرات من السيدات لتوضح مدى حرصهن على تنظيف المنزل احتفالًا بقدوم العيد.

"ترويق الشقة" هو ما يشغل بال ربات البيوت خلال الفترة الحالية التي تسبق عيد الأضحى بأيام، ولأنها مهمة قد تبدو صعبة على بعضهن، يقدم لكم "الخليج 365" في السطور التالية بعض النصائح المهمة التي يجب اتباعها أثناء عملية التنظيف لتقليل المجهود المبذول، وفقا لتصريحات خبيرة الاقتصاد المنزلي نورا السيد.

1- غرف النوم

- ترتيب الملابس النظيفة جيدًا ووضعها في خزانة الملابس، كل منها في مكانه المخصص له.

- تنظيم وترتيب الأسرَّة، مع تغيير المفروشات.

- تنظيف الأرضيات باستخدام قماش مبلل لامتصاص الأتربة، أو باستخدام أداة التنظيف المفضلة لدة المرأة، ولكن عليها أن تضع في الاعتبار ألا يتطاير الغبار على الملابس أو مفروشات الأسرة.

- نثر المعطر في أركان الغرفة بعد الانتهاء من ذلك حتى تكون رائحتها جميلة ومنعشة.

- غلق باب الغرفة للاحتفاظ بالرائحة أطول وقت ممكن.

2- الصالة "مكان الاستقبال"

- ترتيب قطع الأثاث بعد تنظيفها بقطعة من القماش، حيث يمكن للمرأة ارتداء قفازات بلاستيكية، لطرد الأتربة عليها، كما أن هذا النوع من القفازات قادر على جذب الأشياء الأخرى مثل الشعر والشوائب.

- يفضل فتح النوافذ أثناء عملية التنظيف لطرد الأتربة بعيدا، كما أنها تفيد في تهوية الأماكن المختلفة بالمنزل.

- التخلص من الأشياء التي ليست ذات منفعة، من خلال وضعها في مخزن صغير يكون محله المطبخ أو الحمام، حتى لا يكون المنزل مزدحما بأشياء لا فائدة منها، وحتى لا تخسر المرأة الشكل الجمالي للمكان يمكنها تلوين هذا الخزان بألوان رائعة.

- تقسيم المكان إلى عدة أقسام يتم تنظيفها من الأعلى للأسفل حتى لا يقع على قطع الأثاث، كما يمكن للتخلص من هذه المعاناة أن يتم استخدام أقمشة مبللة حتى لا تتطاير الأتربة.

- استخدام زجاجة ممتلئة بالماء مضافا إليها ملعقة من البيكينج صودا، بعد رجها جيدا يمكن نثر الماء هذا في الهواء للتخلص من الأتربة المتطايرة.

- المطبخ والحمام

- وضع السائل المنظف على الأسطح وتركه لعدة دقائق للتفاعل مع البقع، ثم إزالتها بواسطة الماء فقط أو قماشة قطنية.

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- يفضل الابتعاد عن الأدوات الحادة في عملية تنظيف الأسطح، حتى لا تجرح، واستبدالها بأداة التنظيف المصنوعة من المواد المطاطة مثل "السفنج".

- تلميع المرايا والأسطح الزجاج باستخدام قطعة من القماش القطن، أو القطيفة، للتخلص من بقايا الماء الملصقة بها.

- نشر سلات القمامة بأماكن مختلفة في المطبخ والحمام، لوضع المهملات بها، حتى تحافظي على نظافة المكان.

- يفضل إعادة الأغراض كل منها إلى مكانها حتى يكون المنزل منظما.

- تنظيف صنابير المياه بالمطبخ والحمام يكون باستخدام بيكربونات الصوديوم، بوضع كميه منه على الصنبور ثم قليلا من الماء عليه، وتركها لدقائق حتى تتفاعل مع بقع السطح، ثم إزالتها بأداة التنظيف.

- الأدوات الكهربائية

- يمكن تنظيف الخلاط بوضع بعض الماء المضاف إليه منظف جيد، لمدة دقائق مع إمكانية تشغيله حتى يمكن التخلص من البقع والشوائب.

- استخدام الخل الأبيض لتنظيف بعض الأسطح داخل الثلاجة أو البوتاجاز وكذلك الميكرويف.

- يمكن وضع أسطح شفافة أعلى درجات الثلاجة للحفاظ عليها نظيفة طوال الوقت، وللتخلص منها سريعا إذا ما تعرضت للاتساخ.

- استخدام النشادر للحفاظ على رائحة هذه الأدوات جيدة بعد التنظيف.

- بقع الملابس

يمكن إزالتها بخليط من الماء وبيكربونات الصوديوم، على أن يتم نثر هذا الخليط على البقع وتركها قليلا ثم غسلها بالماء، أو بوضع الماء على البقع ثم نثر حبات بيكربونات الصوديم على البقع، وبعد جفافها يمكن فركها بفرشاة أو باليد، ثم غسلها بالماء.

- الأرضيات

- إحضار مياه مختلطة بمنظف جيد قادر على إزالة الأوساخ والأتربة وذو رائحة جميلة، مع استخدام قماشة أو أداة أخرى يتم غمرها بالماء ثم وضعها على الأرضيات لجذب الأتربة وإزالة البقع، يمكن استخدام الليمون في هذا الغرض، لكونه قادر على تعطير المنزل وإزالة البقع.

- يفضل أن تقوم المرأة بتنظيف السجاد أولا قبل البدء في تنظيف الأرضيات، حتى يمكنها بعد الانتهاء من تنظيف الأرضيات والانتظار حتى تجف وضع السجاد أعلاها للحفاظ عليها نظيفة، كما أن ذلك يمنع الأتربة المعلقة بالسجاد من الاستقرار على الأرضيات مرة أخرى.

- يمكن استخدام معجون الأسنان للتخلص من بقع الأرضيات، وذلك من خلال وضعه أعلى البقعة وتركه قليلا للتفاعل معها، ثم إزالته بقطعة قماش مبللة بالماء.

- استخدام مساحيق التنظيف الخاصة بأرضيات الباركيه حتى لا يتعرض للخدش.