مع اقتراب عيد الأضحى.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة نيئة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي:
يفضل بعض الأشخاص تناول الكبدة نيئة فور ذبح الأضحية، في عيد الأضحى المبارك، ظنًا منهم أنها تحتوي على فوائد كثيرة للجسم، وأن طهيها وتعريضها للحرارة يفقدها بعض المواد الغذائية التي تحتوي عليها، ويجعلها دون فائدة.
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