أفراد أسرة أحمد حسن وزينب في خطر.. "ضحايا لحصد عدد مشاهدات أكبر"

بعد فيديوهات أحمد حسن وزينب.. طبيبة توضح "إزاي بتتحرك بعد الولادة مباشرة"

سجن وغرامة.. العقوبة المحتملة ضد الزوجين أحمد حسن وزينب بعد بلاغ النائب العام

فيديو.. القصة الكاملة لاتهام أحمد حسن وزينب باستغلال طفلتهما.. لم يرحما بكاءها ومعاناتها

"ويزو" تعلن إنجابها أول طفل بصورة "ولد مكلبظ": "نورتنا وزوّدتنا"

بلاغات وشكاوى عدة استقبلها المجلس القومي للطفولة والأمومة خلال الفترة المقبلة تواجه اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، بسبب الفيديوهات التي انتشرت لهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وسوء استغلالهما طفلتهما، ما أثار استياء رواد "السوشيال ميديا"، معتبرين إياه يتربح من استغلال طفلته تجاريا.

وبدأت قصة توجيه الاتهام لـ أحمد حسن وزينب، بعدما نشر الزوجان فيديوهات برفقة طفلتهما، واستعرض "هُن"، أبرز فيديوهات نشرها أحمد حسن وزينب، استفزت مشاعر الآخرين، وكانت سببا في أن تقود الزوجين إلى النائب العام.

"مقلب السرقة في أختى ياسمين.. أغمى عليها بسبب المقلب ده"

لم تتوقف الفيديوهات عند حد استغلال طفلته بل استغل شقيقته في مقلب جديد استغرق 19 دقيقة، والذي دار حول اتهام شقيقته "ياسمين"، بالسرقة، وانتهى الأمر بإغماء شقيقته من شدة الصدمة.

سجن وغرامة.. العقوبة المحتملة ضد الزوجين أحمد حسن وزينب بعد بلاغ النائب العام

أول ظهور لبنتنا من داخل المستشفى

"في وجع مميت علشان بولد"، كانت هذه الجملة بداية الفيديو الذى ظهر فيه أحمد وزينب أثناء ذهابهما للمستشفى لولادة طفلتهما "إيلين"، ليبدأ في تصوير الطفلة أثناء لحظات الولادة من داخل غرفة العمليات، وحصد الفيديو 4 ملايين مشاهدة.

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اللحظات الأولى بعد الولادة.. قعدنا يوم كامل في المستشفى

وبعد الانتهاء من تصوير لحظات الولادة، بدأ أحمد حسن، في تصوير الطفلة بعد الولادة مباشرة، وحصد الفيديو 3 ملايين مشاهدة.

طلعنا شهادة ميلاد بنتنا وأخدت حقنة التطعيم لأول مرة

"اعملوا لايك للفيديو خلينا نوصله لـ 300 ألف لايك"، كانت هذه البداية المعتادة لفيديوهات أحمد وزينب، على مدار 11 دقيقة ظهرت الطفلة في الفيديو أثناء نومها ليبدأ الأب في توجيه الكاميرا عليها، حتى وصولهم إلى مكتب الصحة لتطعيم الطفلة التي عجزوا عن تصويرها أثناء دخولهم المستشفى لمنع التصوير.

أول مرة زينب تقرأ قرآن لبنتنا إيلين

"قبل ما نبدأ الفيديو عايزين تفجروا زرار الاشتراكات لأكبر عدد عايزين اليوتيوب ميصدقش كمية الاشتراكات اللي هتيجي بعد الفيديو ده"، كانت هذه بداية الفيديو التي ظهرت فيه "زينب"، مرتدية الحجاب لقراءة القرآن لابنتها لإبعاد الحسد لتكون هذه فكرة الفيديو الذي حصد 2 مليون مشاهدة.

كان الهدف من الفيديو التعرف على رد فعل الطفلة عندما تقوم الأم بقراءة القرآن.

إزاي بنتنا دمرت لنا حياتنا.. مش هنقدر نسكت أكتر من كده

كالعادة بدأ أحمد حسن بطلب المزيد من تسجيلات الإعجاب والمشاركات، وتفعيل "الجرس" لإشعار المشتركين بنشر فيديو جديد، ثم تحدث مع زوجته عن معاناة الزوجين مع إنجاب أول طفل، أبرزها نومها لساعات معدودة، وتغيير الحفاظات باستمرار، بالتزامن مع تصويرها أثناء نومها، في ظل إضاءة كبيرة، وصوتهما المرتفع.

حصد ذلك المقطع ما يزيد عن مليون و900 ألف مشاهدة، عقب نشره على "يوتيوب"، بتاريخ 13 يوليو الماضي.

أول مرة بنتنا تخرج بره البيت

"إحنا رايحين نسجل إيلين ونطلع ليها شهادة ميلاد.. بقيتى إنسانة يا بت"، كانت هذه بداية الفيديو الذي حصد 3 ملايين مشاهدة، مستغلين الطفلة أثناء نومها لتصويرها، وحاول عدة مرات إيقاظ ابنته حتى دخلت في بكاء مستمر مع استمرار التصوير.

أول مرة بنتنا تأكل من إيد زينب

على مدار 21 دقيقة، ظهر "حسن" وزوجته خلال حملهما لابنتهما بالتناوب، مطالبين الجمهور بالمزيد من تسجيلات الإعجاب والمشاركات والاشتراك في القناة، ليوجه الأب رسالة إلى المشاهدين: "عايز اليوتيوب يتفاجئ من التفاعل، ولو مش هتعملوا اشتراك علشاني أنا وزينب، اعملوا علشان إيلين"، مستمرا في حملها وتقريب وجهها من الكاميرا، لتستمر في البكاء، حتى علق: "إيلين مستاءة مش عارف ليه".

خلال الفيديو، ظهرت "زينب" خلال إرضاع ابنتها صناعيا، في ظل تحدث زوجها عن تقلص حجم "إيلين" منذ الولادة، ليحقق ذلك المقطع المصور ما يزيد عن 3 ملايين مشاهدة، خلال 72 ساعة فقط.

وكانت الدكتورة عزة العشماوى، رئيس المجلس القومى للطفولة والأمومة، أكدت أن المجلس تقدم ببلاغ للنائب العام بعدما استغل أحمد حسن وزينب، رضيعتهما حديثة الولادة، حيث صوَّر الزوجان مقاطع فيديو للطفلة الرضيعة وهي تبكي، بهدف تحقيق أعلى نسب مشاهدة.