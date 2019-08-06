تحذير هام.. أخطاء عند الطهي يجعل الطعام ساما دون أن ندري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آية شطوري:

تساهم بعض الأخطاء الشائعة عند طهي الطعام في زيادة فرص احتوائه على فيروسات ومواد خطيرة على جسم الإنسان قد تصيبه بالتسمم أو السرطانات، من دون أن ندري.

"الخليج 365" يرصد أهم هذه الأخطاء عند إعداد الطعام التي قد تسبب أمراضًا مختلفة، وهو ما أكده الدكتور مجدي نزيه رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية في تصريحه لـ"الخليج 365":

1- حرق الزيت أو استعماله بكثره:

إذا أعادت ربة المنزل استخدام الزيت المستعمل، أو تركه حتى يسخن ثم يحترق، قد ينتج عن هذه الحالة مشاكل كثرة. ولذلك يُنبه دائمًا أطباء التغذية بعدم أكل الطعمية خارج المنزل، إذ تعرض المواد الدهنية إلى الحرارة لوقت كبير، ما يحولها إلى أحماض دهنية، ومن ثمّ مُركب يسمي "اكرياميد" ثم تتحول إلى "اكرولين"، وهذه المادة التي تظهر بلون بُني محروق مترسب على جدار إناء القُلي، ما تسبب أورامًا سرطانية في الجسم وفي الأمعاء.

2- استخدام الفحم في شواء الطعام:

يفضل أن يكون الشواء خصوصًا بواسطة الفحم من مرتين إلى ثلاثة في الشهر، لأن الإفراط في الشواء يزيد محتوي الكربون في الطعام، ما يسبب أمراضًا سرطانية عند معظم الحالات التي تعاني أجسامهم من قلة المناعة.

لكن بخلاف ذلك لا بد أن تنتبه ربة المنزل إلى أن الفحم المستخدم في الشواء وتطاير الشوائب السوداء لتلامس اللحوم والأطعمة المختلفة تجعلها سامة. ويفضل أن يكون اللحم مغطاة بشكل محكم.

3- تخزين الطعام الساخن في الثلاجة:

ممنوع إطلاقًا حفظ الطعام كما هو ساخن في الثلاجة لأن عملية "الخضة" قد ينتج عنها بكتريا ضارة تسبب أمراضًا في المعدة، منها القولون والبواسير.

ويفضل دائما الانتظار حتى يصبح الطعام بنفس درجة حرارة الغرفة، كما يجب التأكد من عبوات تخزين الطعام أنها مخصصة لحفظ الطعام المثلج لفترات طويلة، لأن يوجد بعض المواد الخطيرة مثل مادة BPA قد تسبب سرطان القولون.

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4- كثرة الأملاح في الطعام:

تعتمد البيوت الشرقية بشكل عام على كثرة الأملاح في الطعام، ما يؤدي إلى أمراض خطيرة بالكُلى منها الحصوات والأملاح الزائدة في الجسم وغيرها.

ومُخصص للفرد العادي غير المصاب بأمراض كُلى ولا كبد 10 جرامات يوميًا من الأملاح وهذا بما يعادل نصف معلقة صغيرة، ومن يزيد عن هذه الكمية سواء مخلل أو أسماك مملحة قد يتعرض لأمراض الكُلى وضعف شرايين القلب.

5- استخدام الأواني الجديدة مثل السيلكون:

لم يثبت دراسات حتى الآن خطر استعمال هذه المواد، وأيضًا لم يثبت مدى صحتها، ولكن يفضل دائمًا استعمال الألومنيوم والاستانلس والبيركس.

6- الأطعمة المصنعة "البرجر والناجتس":

هذه المنتجات تزن منها الدهون حوالي نصفها أو أكثر، خصوصًا أن بعض الشركات لا تتحلي بالضمير ويمكن أن تضيف بعد بقايا تنظيف الدجاج والعظام ضمن محتوي الكفتة والناجتس وضمن بعض البهرات والشطة لا تشعر بشيء.

7- استعمال الميكروويف بشكل خاطئ:

بعض ربات البيوت وخصوصًا العاملين تتسرع بفك اللحوم بعد التجميد، وتضع أخريات أكياسًا بلاستيكية أو كرتون أو الومنيوم غير مخصصة للحرارة، ما يتسبب في تفاعل الكربون والرصاص مع الطعام ويسبب أمراضًا عديدة.

8- الأطعمة الجاهزة من خارج المنزل:

يسبب الطعام خارج المنزل عدة أمراض وبائية مثل فيرس A والصفراء وحُمي تيفوديه، وذلك لعدة عوامل منها استعمال أطباق غير نظيفة بشكل سليم، قد تحوي فيروس ينتقل عن طريقة معلقة أو طبق أو إعادة وتدوير الطعام بين الشخص لآخر، وكل هذه الأشياء تزيد من فرص الإصابة بالتسمم.