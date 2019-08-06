بطرق منزلية صحيحة.. إليك العلاج السريع للحروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آية شطوري:

من بين الإصابات المنزلية الأكثر شيوعًا الحروق، إذ قد تتعرض كثير من ربات البيوت خصوصًا عند الطهي إلى "لسعات" وحروق عند تحضير الطعام، وهنا قد تسيء البعض التصرف السريع والتعامل السليم مع الحرق لتخفيف الألم.

وعند التعرض للحروق يظهر احمرارًا والتهابًا طفيفًا وتورمًا، وأحيانًا يصل إلى وجود "كروية" وهو مكان يفوق سطح الجلد وتمتلئ بالمياه، وتوضح الدكتورة وفاء علم الدين استشاري الجلدية والليزر، الطرق المنزلية السلمية والتعامل السريع الصحيح مع الحروق، خلال النقاط التالية:

- ضع يديك تحت المياه الجارية المثلجة أو الباردة.

- إذا كان الألم مستمر يمكنك عمل كمادات مياه مثلجة مع نصف معلقة صغيرة من ماء الورد بقماشة قطنية.

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- الابتعاد عن أي ميكروبات أو أماكن متسخة لأن الجسم يكون في حالة ضعف.

- الابتعاد عن المواد المحفزة للحروق التي تزيد آلامه في المطبخ، مثل البصل والثوم والخل والليمون والملح.

- أضف مرهمًا مخصصًا للحروق من مرتين إلى ثلاثة في اليوم.

- لا تفرك مكان الحرق حتى لا يسبب آثار جلدية مستمرة على المدي الطويل.

- إذا كانت مساحة الحرق كبيرة في اليد أو الجلد فيمكن إضافة "استيكر حروق"، وهو عبارة عن ورقة تترك على اليد لمدة 3 أيام، وتباع في الصيدليات وتحتوي على كريمات مرطبة ومضادة للحروق.