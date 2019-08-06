هل مشاهدة الأطفال لذبح الأضحية آمن؟.. طبيب نفسي يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - آلاء نبيل:

يعتبر ذبح الأضاحي من الطقوس الدينية المرتبطة بعيد الأضحى، ويجتمع الأطفال عقب صلاة العيد لمشاهدة ذبح الأضحية، ولا تخلو تلك العملية من بعض مشاهد الدم والعنف أثناء الذبح، فما تأثير ذلك على الصحة النفسية للأطفال؟

ويقول خبراء الصحة النفسية إن رؤية مشهد ذبح الأضحية قد يكون له تأثيرات سلبية على صحة الأطفال النفسية، وهو الأمر الذي يؤثر على صحتهم بشكل عام.

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