محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - آلاء نبيل:
يعتبر ذبح الأضاحي من الطقوس الدينية المرتبطة بعيد الأضحى، ويجتمع الأطفال عقب صلاة العيد لمشاهدة ذبح الأضحية، ولا تخلو تلك العملية من بعض مشاهد الدم والعنف أثناء الذبح، فما تأثير ذلك على الصحة النفسية للأطفال؟
ويقول خبراء الصحة النفسية إن رؤية مشهد ذبح الأضحية قد يكون له تأثيرات سلبية على صحة الأطفال النفسية، وهو الأمر الذي يؤثر على صحتهم بشكل عام.
لقراءة المزيد عن: هل مشاهدة الأطفال لذبح الأضحية آمن؟.. اضغط هنــــــــــــا.
كانت هذه تفاصيل خبر هل مشاهدة الأطفال لذبح الأضحية آمن؟.. طبيب نفسي يجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.