فيديو: خطوات تكبير الشفاه من هدى قطان

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 أغسطس 2019 07:36 مساءً - نشرت خبيرة الجمال الشهيرة هدى قطان، فيديو قصيرًا على صفحتها الخاصة في انستقرام، عرضت من خلاله طريقة بسيطة تستخدمها لتكبير الشفاه بالمكياج.
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ويُظهر الفيديو كيف استعملت هدى قطان قلم العيون البني لتحديد شفتيها، قبل أن تقوم بالتربيت عليهما بواسطة ريشة.
وبعد ذلك استخدمت أحمر شفاه غير لامع بلونهما، لتكون الخطوة الثالثة بوضع مستحضر شفاه باللون البيج الفاتح المشرق، على أعلى الشفة العليا ومنتصف الشفة السفلى.
وبدا واضحًا عند الانتهاء كيف حصلت على شفتين ممتلئتين تمامًا، كما لو انهما تظهران بعد إجراء عملية تجميل.
وأحدث الفيديو ضجّة كبيرة بين رواد الإنترنت، بخاصة المتابعات لصفحة خبيرة التجميل هدى قطان، حيث اعتبرن أنّ الحيلة سهلة التطبيق وتعطي نتيجة بارزة.
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