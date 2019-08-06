زوج أنغام عن توقف علاقته بالفنانة أصالة: "معرفش السبب"

قرر الموزع الموسيقي، أحمد إبراهيم، زوج الفنانة أنغام، كشف تفاصيل علاقته بالفنانة السورية، أصالة، خلال لقائه الأخير، ببرنامج "عرب وود".

وقال "إبراهيم": "العلاقة اتوقفت، مش بإيدي، ومش باختياري، لكن معرفش إيه السبب لغاية دلوقتي".

وتابع: "مؤخرا نزلي أغنية بحبها جدًا مع أصالة".

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أصالة تهاجم أنغام بسبب زواجها من إبراهيم

يذكر أن المطربة السورية أصالة كانت هاجمت، الفنانة أنغام، بسبب زواجها من أحمد إبراهيم، المتزوج من ابنة شقيقة زوجها طارق العريان، في عدة لقاءات تليفزيونية من قبل، كان أبرزها خلال استضافتها في برنامج "توأم روحي" الذي يقدمه الإعلامي اللبناني نيشان.

ووصفت "أصالة" المطربة المصرية بـ"خرابة البيوت"، قائلة: "مش طايقة أنغام، وعندي شعور مش لطيف تجاهها، وسقط الاحترام"، مضيفة: "ما عندي مبررات الأشياء الغلط، ومنها خراب البيوت.. الصبية اللي اتخرب بيتها هي ابنة الأخت الوحيدة لزوجي طارق العريان"، لافتة إلى أنها ألغت متابعتها من كل مواقع التواصل الاجتماعي، "عملت بلوك بلوك على رأي رضوى الشربيني".

كما شنت هجومًا سابقًا على أنغام، خلال حوار لها مع مجلة إماراتية في مارس الماضي، قائلة إنها أسقطت أنغام من حساباتها، لافتة إلى أنها تعرف بعض التفاصيل التي "لا تُقال" ولا يعرفها البعض عن أنغام.

زواج أحمد إبراهيم من أنغام

وكان أحمد إبراهيم قد تزوج من الفنانة أنغام منذ عدة أشهر، بعد أن أشرف لمدة عام كامل على ألبومها الغنائي الجديد "حالة خاصة جدا"، ويحرص على إظهار محبته لها من خلال عدد من اللفتات الرومانسية، متجاهلا الانتقادات المتواصلة من قبل رواد السوشيال ميديا، وبعض المقربين بسبب زوجته الأولى ياسمين عيسى.