"إبراهيم" لزوجته أنغام: "هفضل في ضهرك".. وأولادي "أهم نعمة من ربنا"

منذ إعلان زواجهما، قبل عِدة أشهر، لا يترك الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، فرصة أو لقاء إعلامي إلا وتحدث عن زوجته، الفنانة أنغام، وعلاقتهما سويًا.

الوقوف بجانبها خلال لقاءاتها، وملازمته لها في الحفلات والمناسبات الرسمية، كانت براهين حية، قدمها "إبراهيم" للتعبير عن علاقته بزوجته، التي نالتها العديد من الخلافات وإثارة الجدل.

ومؤخرًا وجَّه "لإبراهيم" رسالة لأنغام، خلال لقائه، ببرنامج "عرب وود" قائلًا: "أنغام مطربة الوطن العربي، وأنا هفضل في ضهرها".

وتابع: "اللي بيحاولوا يشوهوه علاقتنا ونجاحاتها، مش هينجحوا مهما حاولوا يتكلموا".

جدل بين أنغام وزوجها بسبب ياسمين عيسى

وكان الجدل قد بدأ مؤخرًا، حيث تداولت عدد من المواقع الإخبارية نبأ عودة إبراهيم لزوجته ياسمين عيسى، وهو ما أكدته مصادر مقربة من أسرة ياسمين في تصريحات لـ"الوطن"، وقد أعادها بما يعرف بالطلاق الرجعي، أي ردها إليه في شهور العدة دون سبب، بعد ذلك غيَّرت ياسمين عيسى اسمها، وحذفت صورهما من موقع "إنستجرام".

من جهة أخرى فضَّلت أنغام أن تنشر صورا وفيديوهات عبر خاصية "ستوري" على موقع "إنستجرام"، تجمعها بزوجها أحمد إبراهيم، وذلك بعد أن حذفت الرسالة الرومانسية التي أرسلها لها زوجها كأول رد فعل بعد عودته لزوجته.

زواج أحمد إبراهيم من أنغام

وكان أحمد إبراهيم قد تزوج من الفنانة أنغام منذ عدة أشهر، بعد أن أشرف لمدة عام كامل على ألبومها الغنائي الجديد "حالة خاصة جدا"، ويحرص على إظهار محبته لها من خلال عدد من اللفتات الرومانسية متجاهلا الانتقادات المتواصلة من قبل رواد السوشيال ميديا، وبعض المقربين بسبب زوجته الأولى ياسمين عيسى.

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من ناحية أخرى، وجه الموزع الموسيقي أحمد أبراهيم، زوج الفنانة أنغام، رسالة مهمة، لأولاده، من زوجته الأولى "مالك وعيسى" خلال لقائه الأخير ببرنامج "عرب وود".

وقال "إبراهيم": "ولادي أهم نعمة من ربنا، ولما يكبروا هيعرفوا أن استحملت ايه، عشان نعدي لفين".

أحمد إبراهيم يشارك بصورة مع أولاده

وكان زوج الفنانة، شارك في منتصف الشهر الماضي، عقب الأحاديث حول خلافاته مع أنغام، صورة بصحبة أولاده، عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وأرفق الصورة بتعليق، "أحلى الأوقات أقضيها مع رفيقي".

وتفاعل متابعو أحمد إبراهيم معه عبر الإعجابات والتعليقات، والتي جاء من بينها، "ابنك الكبير شبهك"، و"ربنا يصلح الأحوال"، و"ربنا يخليك لهم ولأنغام"، وقال آخر، "اكتر وقت بتكون مرتاح فيه ووشك مبسوط وانت معاهم".

وكان الجدل قد بدأ مؤخرًا ، حيث تداولت عدد من المواقع الإخبارية نبأ عودة إبراهيم لزوجته ياسمين عيسى، وهو ما أكده مصادر مقربة من أسرة ياسمين في تصريحات لـ"الوطن"، وقد أعادها بما يعرف بالطلاق الرجعي، أي ردها إليه في شهور العدة دون سبب، بعد ذلك غيرت ياسمين عيسى اسمها، وحذفت صورهما من موقع "إنستجرام".

من جهة أخرى فضلت أنغام أن تنشر صور وفيديوهات عبر خاصية "ستوري" على موقع "إنستجرام"، تجمعها بزوجها أحمد إبراهيم، وذلك بعد أن حذفت الرسالة الرومانسية التي أرسلها لها زوجها كأول رد فعل بعد عودته لزوجته.