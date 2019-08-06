47 ثانية غناء.. "بنت دمياط" عن تبني تركي آل شيخ لموهبتها: قاعدة جنب التليفون

بصوت عذب يخطف الأذان، تشدو المصرية "نورهان عرنسه" أغنية "يا عالم" للمطربة السورية أصالة نصري، خلال مقطع فيديو لا يتجاوز الـ47 ثانية، لتحقق تلك المادة المصورة انتشارًا واسعًا، حتى وصلت إلى تركي آل الشيخ مستشار بالديوان الملكي السعودي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة، الذي أعلن عن تبني موهبتها، رغم عدم معرفته باسمها، طالبًا منها التواصل مع المنتج حمادة إسماعيل عند قراءة منشوره عبر حسابها على "فيس بوك".

"صَوَت من كتر المفأجاة، وقعدت اتنطط زي العيال الصغيرة".. كلمات عبّرت بها "نورهان" عن سعادتها برد فعل "تركي"، راوية لـ"الوطن"، أنَّ مكتب "إسماعيل" بالقاهرة تواصلوا معاها مساء أمس، مؤكّدين لها ترحيب المنتج بتبني صوتها، وانتظارها مكالمة هاتفية منه خلال الأيام المقبلة.

ظلت ذات الـ17 ربيعًا في حالة من الفرحة الممزوجة بالذهول طوال الليل، مسترجعة ذكريات مقطع الفيديو الحائز على إعجاب "آل الشيخ"، والذي سجّلته داخل منزلها بمحافظة دمياط، عقب مطالبات متابعيها بدندنة إحدى أغاني أصالة، مقررة تقديم أقرب أغنية لقلبها "يا عالم"، ونشرها الخميس الماضي، عبر حسابيها على "فيس بوك" الذي يتجاوز عدد متابعيها خلاله الـ111 ألفًا، و"تويتر" الذي يتابعه خلال 20 ألف منذ تدشيه في يوليو الماضي، لتحقق الأغنية ما يتجاوز الـ600 ألف مشاهدة حتى الآن، في ظل نشرها ما يزيد على 30 فيديو خلال غنائها "كوبليهات" مختلفة من أشهر الأغاني في الوطن العربي، كعادة أسبوعية، للتواصل المستمر مع محبيها.

تعليقات إيجابية وعبارت دعم ومحبة من الأسرة، مكالمات هاتفية مبهجة من الأصدقاء، حصيلة "المطربة الصغيرة" من البهجة خلال الساعات الماضية، معربين عن فخرهم باهتمام "تركي" بموهبتها، عقب مشاركتها في برنامج "ذا فويس كيدز" في 2017، عبر قناة "إم بي سي".

Advertisements

إعلان تبني الموهبة المصرية، يأتي بالتزامن مع انتهائها من تصوير فيديو كليب جديد، بصحبة الـ9 الأطفال المصريين المشاركين في "ذا فويس كيدز"، لأغنية وطنية على مدار الـ3 أيام الماضية، عقب أسبوعين من التسجيل الصوتي لكلمات "الأوبريت الصغير"، الذي يتضمن تأكّيد حب الجيل الصاعد لوطنه وانتماءه لمصر.

أمنيات وطموحات "عرنسه" تتلخص في سعيها لحصاد مجموع مرتفع خلال دراستها بالصف الثالث بمرحلة الثانوية العامة، للانضمام لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إلى جانب رغبتها في أن يصل صوتها لملايين مصريين، فمثلها الأعلى في الغناء الفنانة شيرين عبدالوهاب والمطربة أصالة والفنان تامر حسني.