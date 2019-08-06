للمرأة: أسعار وعروض الماركات لملابس العيد.. تبدأ من 110 جنيهات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري:

عيد الأضحى على الأبواب، والكثيرات من الفتيات يبحثن عن الملابس الجديدة للظهور بشكل أنيق ومميز خلال هذه المناسبة.

وفي هذه الأوقات تقدم بيوت الأزياء والماركات العالمية تخفيضات على منتجاتها تصل إلى 60%. وفي السطور التالية نرصد أبرز أسعار الماركات العالمية حسب الموقع الإلكتروني لكل واحد منهم:

- lc wakiki:

يقدم بيت الأزياء التركي تخفيضات تصل إلى 60% على جميع المعروضات بالمتاجر الخاصة بهم:

- بلوزة من الخامة القطنية تبدأ سعرها من 109 إلى 400 جنيه.

- جيب ملون مختلف الخامات يبدأ من 219 إلى 260 جنيها.

- فستان صيفي يبدأ من 279 إلى 300 جنيه.

- تيشيرت كاجول من الخامة القطنية يتراوح من 100 إلى 150 جنيها.

- تيشيرت ذات منقوشات، من 130 إلى 200 جنيه.

- bershka:

يقدم بيت الأزياء بيرشيكا خصم لبعض قطع الملابس الحريمي يصل الي 40%:

- بنطلون جينز حريمي "هاي ويسط" بسعر 300 جنيه.

- بنطلون قماش حريمي "هاي ويسط"، 200 جنيه.

- بنطلون من المنقوشات المموه، 200جنيه.

Advertisements

- بلوزة من الخامة الحرير، بسعر 300 جنيه.

- H&M:

تقدم "إتش أن أم"، عرض قطعتين ومعهما قطعة هدية في جميع المتاجر الخاصة بها، وخصم يصل إلى 25% على بعض القطع الصيفية:

- جمبسوت حريمي من الخامة الجينيز يتراوح سعره من 600 إلى 800 جنيه.

- بلوزة من الخامة الحرير، من 450 إلى 900 جنيه.

- جيبة طويلة، من 600 إلى 800 جنيه.

- بنطلون جينز يبدأ سعره من 350 إلى 600 جنيه.

- بنطلون من خامة ناعمة مناسب للبحر، من 450 إلى 600 جنيه.

- zara:

- بدلة حريمي مكونة من بنطلون وبليزر يتراوح سعرها من 800 إلى 1320 جنيها.

- بنطلون من الخامة الحرير ملون، بـ600 جنيه.

- بنطلون كارجو "باجي"، بـ700 جنيه.

- فستان دانتل مناسب للسهرات الليلة، من 1200 إلى 1400 جنيه.

- بلوزة بوبلين بربطة بخامة قطنية، من 800 إلى 900 جنيه.

- بلوزة منقوشة بالورود، من 700 إلى 900 جنيه.