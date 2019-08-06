"اضحك وغني".. 10 عادات تجدد نشاطك عند الشعور بالتعب والإرهاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سمية عبد الهادي

في حال إذا ما شعرت بالإرهاق نتيجة القيام بالأعمال اليومية، عليك تطبيق بعض الحيل التي تعيد لك الراحة والنشاط البدني، بعيدًا عن تناول الكافيين.

يقدم لكم "الخليج 365" في السطور التالية بعض الحيل المعززة للطاقة، والتي تحارب التعب والإرهاق، وفقا لموقع " Bright Side".

1- قيلولة لمدة 20 دقيقة.

تمنح هذه المدة طاقة للإنسان لقضاء باقي اليوم نشيطا، على الرغم من أن النوم العميق أفضل كثيرًا للجسم والعقل، ولكن هذه الفترة خلال اليوم كافية لتعزيز النشاط.

ويفضل أن تكون الغفوة في مكان بارد ومظلم، كما يمكن استخدام قناع النوم للتخلص من الضوء، وللشعور بالطاقة يفضل أن تكون القيلولة بعد تناول وجبة الغداء بساعة أو ساعتين.

2- الجلوس معتدلا

تساعد هذه الوضعية على زيادة مستوى الأكسجين في الدم، كما أنها تفيد في تحسين الحالة المزاجية وقتل المشاعر السلبية، ويفضل كذلك أن يدخل إلى المكان أشعة شمس كونها تعمل على تحسين الدورة الدموية وزيادة الطاقة.

3- الضحك كثيرا

عندما نمارس الضحك نتنفس الهواء الغني بالأكسجين، وهو ما يحفز القلب والعضلات، ويزيد من مستويات الأندروفين في الدم، وهي المادة التي تمنح الإنسان الطاقة، لذلك يفضل مشاهدة أو قراءة شيئًا مضحكًا للحصول على الطاقة.

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4- رائحة عود القرفة

تعزز رائحة القرفة عمل الدماغ وتعمل على تنشيطها، كما تحارب فقدان الذاكرة والتوتر العصبي، كما يمكن لزيت الليمون والبرتقال أن تعزز من نشاط الإنسان، ولكن يفضل أن يتم استخدامها بعناية لكونها تتسبب في الإصابة بالحساسية.

5- السماح لدخول أشعة الشمس إلى الغرفة.

تحفز الأماكن المظلمة الجسم على إنتاج كمية أقل من السيروتونين، وهو ناقل عصبي يجعلنا نشعر بالنعاس، لذلك عليك فتح النوافذ والسماح لأشعة الشمس بالدخول إلى الغرفة، كما يمكن السير في الهواء والاستمتاع بأشعة الشمس، وهو ما يشعرنا بالسعادة ويعزز الطاقة.

6- تناول مشروبات الطاقة

هناك العديد منها والذي يصنع من مواد طبيعية، ومنها الليمون، الزنجبيل، العسل والماء، ويكون بإضافة ملعقة من عصير الزنجبيل إلى ملعقة من عصير الليمون، مع ملعقة من العسل، وبعد وضع كوب من الماء إلى الخليط يتم تحريكه بلطف، وإذا كنت ترغبه باردا عليك بإضافة بعض مكعبات الثلج إليه.

7- كوب من الماء

الجفاف يتسبب في الشعور بالإرهاق والتعب، كما يؤدي إلى الإصابة بالصداع والدوخة وتقلب المزاج، لذلك يفضل عند الشعور بالنعاس الناتج عن التعب تناول كوبا من الماء.

8- تردد لحنك المفضل

الغناء يعمل على إيقاظ العقل ويزيد من تدفق الدم، وهو ما يجعلك تشعر بالارتياح، كما أنه مضاد للاكتئاب، لذلك عليك الاعتماد على سماع بعض مقاطع الموسيقى عند الشعور بالإرهاق.

9- تدليك القدم

التدليك الجيد يخفف من حدة الضغط والتعب، حيث إن التركيز على مناطق معينة في القدم أثناء عملية التدليك يمكن أن يقلل الألم والإجهاد.

10- مضغ بعض اللوز

يحتوي اللوز على عنصرين أساسيين للشعور بالطاقة والنشاط، هما ريبوفلافين وكارنيتين، كما أنه غني بالماغنسيوم والنحاس وعددا من الفيتامينات التي تحسن الصحة العامة وتحارب ضعف الذاكرة.