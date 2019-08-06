صور.. كنزي دياب بــ"جمبسوت هوت شوت" وتحتضن شاب عبر "إنستجرام".. ومتابع: يا هضبة

نشرت كنزي ابنة الفنان عمرو دياب، عددًا من الصور بصحبة أصدقائها، عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة صيفية جريئة، أثناء تواجدهم أمام إحدى الشواطئ لقضاء العطلة الصيفية.

وظهرت كنزي خلال الصور وهي تحتضن شابًا، وارتدت "جامبسوت هوت شورت"، كشف عن ساقيها باللون الأسود، وشعر "كيرلي"، واعتمدت على اللون البرونزي لتظهر ببشرة أكثر جاذبية وأنوثة، مع حقيبة باللون الذهبي.

وأرفقت كنزي تعليقًا على الصور باللغة الإنجليزية قائلةً: "البقاء لنا".

ولقيت الصور استحسان المتابعين وتفاعل عدد كبير منهم، وحصدت الصور على مايقرب من 3 آلاف تسجيل إعجاب، وتعليقات عدة أبرزها: "لالا ميصحش كدة أنا هقول لباباكي، ياكنزي وكل ماليا، جميلة جدًا، بتخونيني"، "ياعيني عليك ياعمرو دياب ونعم التربية والأخلاق".

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ونشرت كنزي ابنة الفنان عمرو دياب، صورة جديدة لها برفقة والدتها زينة عاشور، أمس عبر حسابها على "إنستجرام"، في أثناء قضائهم العطلة الصيفية بإسبانيا، وأرفقت تعليقًا على الصورة بالإنجليزية: "ماما عاشور"، ليسخرأحد المتابعين من سوء جودة الصورة الملتقطة، وكتب تعليق: "يا بنتي إنتي متصورة بكاميرا 6600".

كنزي ابنة الفنان عمرو دياب من زوجته زينة عاشور، أكملت دراستها الجامعية في إحدى الدول الأجنبية وتعيش بمفردها، بينما تعيش شقيقتها جانا ووالدتها زينة عاشور في العاصمة البريطانية لندن.