"هند" تطلب الخلع: "جوزي بيحب بنت خالته المتجوزة ومش قادر ينساها"

"حاولت كتير أحببه فيا وقولت هيحبني مع العشره والوقت بس كان كل مرة بيقابلها بيفتكر حبه ليها وأنا معرفتش أنسيهاله"، بهذه الكلمات بدأت "هند" صاحبة الـ26 عاما، تروي تفاصيل طلبها الخلع من زوجها أمام محكمة الأسرة في الزنانيري.

قالت "هند" إنها تزوجت من "محمد" لمدة 3 سنوات، بعد خطبة استمرت سنة لم تشعر خلالها بحبه لها، فكلن قليل الزيارات وقليل التحدث معها في الهاتف المحمول، متابعة: "مكنش بيرغي معايا في التليفون ولا بيخرج معايا زي المخطوبين"، حتي تمت مراسم الزفاف، وعلمت من أقاربه أنه كان يحب ابنة خالته ولم يستطيع الزواج بها.

واجهت "هند" زوجها بما علمته، فأكد لها أن الأمر انتهى منذ فترة، ولم يعد هنا شيئا بينهما، قائلة: "صدقته على أمل أقدر أخليه يحبني ونبدأ حياة جديدة".

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ولكن الأمور لم تسير كما تمنها الزوجة: "كا مكان بيشوف بنت خالته كان بيفتكر حبه ليها حتى وهي متجوزة ومعاها طفلة".

واستكملت: "جوزي كان بيعامل بنتي وحش وكنت دايما بحس أنه مبيحبهاش بس لما كان بيقعد مع بنت خالته كان بيعامل بنتها أحسن معاملة وكان بيلعب معاها كمان ودي حاجة كانت بتضايقني جدا، وأنا اتكلمت معاه كتير وواجهته بس كان دايما بينكر".

واختتمت: "طلبت منه الطلاق بعد ما اتأكدت إنه مش هيعرف ينساها ولسه بيحبها، وقولت أعيش مع بنتي وأبعدها عن أب مبيحبهاش، بس هو رفض يطلقني وقالي عندك المحاكم، عشان كده لجأت للخلع".