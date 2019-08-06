جلسة تصوير وتصريحات عن الرجال.. هنا شيحة في أول ظهور بعد الطلاق

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أعلنت الفنانة هنا شيحة منذ عدة أيام طلاقها رسميا من الفنان أحمد فلوكس، وقالت في تصريحات لـ"هن"، إنه حدث بينهما عدة مشكلات أسرية، واختلاف في وجهات النظر أدى للانفصال، ونشر خالد فضة مؤخرا، صورا من آخر جلسة تصوير خضعت لها "شيحة" بعدسته، موثقا بذلك أول ظهور إعلامي لها بعد الطلاق.
ونشرت هنا شيحة تلك الصور، ومعها تصريحات لها تحدثت فيها عن علاقتها بالرجال بشكل عام في حياتها، متجنبة الحديث عن طليقها أحمد فلوكس، وقالت إن والدها هو الرجل الحقيقي في حياتها.
تفاصيل "لوك" هنا شيحة في أول ظهور
وخلال جلسة التصوير ارتدت هنا شيحة فستان بطبقات من "التل" عليه "لولي"، من اللون "بابي بلو"، وعلى رأسها تاج، وتركت شعرها منسدلا، ووضعت "ماكياج" تتناسب مع إطلالتها، والفستان من تصميم عبير أنصاري، ومكياح بلمسات بوبا دياب، أما الشعر من تصفيف توما.
هنا ليست الأوى.. هكذا تحدثت مايا شيحة عن والدها
هنا شيحة ليست الأولى ضمن بنات، الفنان التشكيلي أحمد شيحة، فقد تحدثت عنه ابنته الأخرى مايا شيحة، قبل حوالي أسبوع، في برنامج "السفيرة عزيزة"، وقالت له في مكالمة هاتفية، عبر البرنامج: "طبيعة بيتنا إن بابي هو فنان وله وقته اللي بيرسم فيه، ولما بيجي البيت بيرسم في المرسم بتاعه".
وتحدثت كذلك عن حبه للفن: "بيسمع مزيكا عبدالوهاب، وأم كلثوم، عبدالحليم، وده معناه إنه في الاستديو، وممنوع نزعجه"، مضيفة أن حلا شيحة ورشا أكثر من أخذوا منه تلك النزعة الفنية، وهو ما أثر كذلك في الأحفاد.
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