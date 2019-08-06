بعد فيديو ملابس الإحرام.. معلومات عن أمل حجازي

قبل نحو عامين أثارت الفنانة اللبنانية أمل حجازي الجدل لارتداءها الحجاب، وإعلانها الاعتزال، واليوم نشرت الفنانة فيديو لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بملابس الإحرام.

وقالت أمل في الفيديو: "أطلب من كل إنسان أخطأت في حقه بقصد أو بدون قصد أنه يسامحني، وبشكر ربنا على كل النعم، لأني مقصرة، أرى نفسي مقصرة معه مهما قدمت من عبادتي صلاة وحجا".

وأكمت حديثها في الفيديو: "بشكر ربنا على هذه النعمة لأنني بدل ما أكون واقفة على المسرح سأكون واقفة بين أيدي ربنا علي جبل عرفات ربنا يتقبل".

ويقدم موقع "هن" معلومات عن أمل حجازي المطربة اللبنانية المُعتزلة:

ولدت في عام 1977، في بيروت.

ولدت لأسرة مسلمة من كفر فيلا جنوب لبنان.

هي الفتاة الوحيدة، ولديها 5 أخوات، وهم: إبراهيم، ويوسف، ومصطفى، وأحمد، ومحمود.

درست الهندسة المعمارية.

بدأت حياتها عارضة أزياء.

شاركت عام 1998 في برنامج "كأس النجوم" للمواهب الغنائية.

طرحت أول ألبوماتها "آخر غرام" عام 2001.

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عام 2002 أطلقت ألبومها الثاني "زمان" الذي لاقى نجاحا جماهريا.

غنت في هذا الألبوم أغنية "عينك عينك" مع المغني الجزائري فوديل.

عام 2004 شهد إطلاق ألبومها الثالث "بتدور على قلبي" والذي احتوى على 11 أغنية.

أطلقت ألبومها الرابع "بياع الورد" الذي يحتوي على 10 أغاني، عام 2006.

أثار كليب "بياع الورد" مع يحيى سعادة، جدلاً كبير بعد اتهماها بتشجيع المثلية الجنسية.

صورت على مدار تاريخها الغنائي ما يزيد عن 22 فيديو كليب.

ابتعدت عن الفن ولكنها عادت عام 2014 بأغنية "سينجل".

رفعت قضية ضد "روتانا" للصوتيات بسبب عدم دفع مستحقاتها المالية.

تزوجت عام 2008 من اللبناني محمد البسام، ورزقت منه بطفلين كريم ولارين.

أثارت خلال العامين الماضين جدل حول اعتزالها، وارتداءها الحجاب، إلى أن خرجت وأعلنت عن ارتداءها للحجاب واعتزال الفن عام 2017.