بالتدليك والزيوت الطبيعية.. نصائح لعلاج تساقط الشعر

الكثير من السيدات تعاني من تساقط الشعر بمعدل أكثر من الطبيعي، ويرجع ذلك إلى سوء التغذية وضعف المناعة، وللتغلب على تساقط الشعر قدم موقع "Daily Medical"، مجموعة من النصائح منها:
تصفيف الشعر
تجنبي تصفيف الشعر بطريقة فصل الشعر إلى جانبين.
تجفيف الشعر
تفادي تجفيف شعرك بحرارة عالية.
منتجات الشامبو
من الأفضل اختيار منتجات الشامبو وملطف الشعر وغير ذلك من وسائل العناية، بحيث تكون مصنوعة من عناصر طبيعية وليست كيميائية.
تدليك للشعر
من المفيد عمل تدليك للشعر لأنه يعمل على منع تساقطه.
زيوت الشعر
استخدمي زيوت الشعر الطبيعية التي تساعد على تجديد حيويته وتحفيز نموه.
أطعمة
الحرص على تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات والفيتامينات.
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