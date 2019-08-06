فيديو.. أمل حجازي بملابس الإحرام: "أطلب من كل إنسان أخطأت بحقه يسامحني"

نشرت الفنانة اللبنانية أمل حجازي، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو مصور لها أثناء تواجدها بالأماكن المقدسة في المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج.

وظهرت خلال مقطع الفيديو بملابس الإحرام، بعباءة وحجاب أبيض، وأرفقت تعليقًا على الفيديو: "أطلب من كل إنسان أخطأت بحقه بقصد أو بدون قصد، يسامحني، بشكرك يا رب على النعمة اللي انعمت بها عليا، ومقصرة شو ما بعمل معك من عبادة لصلاة لحج، لأن اللي عطیتني ياه شي كتیر كبیر".

واستكملت: "بدل مكون واقفة على مسرح في هذا اليوم سأكون واقفة بین إيديك، بین إيدين رحمتك على جبل عرفة، يا رب تقبل مني ومن كل الحجاج.. لبیك اللھم لبیك، لبیك لا شريك لك لبیك".

وطرحت الفنانة اللبنانية في فبراير الماضي، أغنيتها الجديدة "حجابك تاج"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، ويأتي ذلك بعد سؤالها لمتابعيها عبر "إنستجرام"، عن "فريضة الحجاب"، قائلة: "أثير جدل حول وجوب الحجاب للمرأة هل هو واجب في القرآن أم لا.. ما رأيكم؟".

وأضافت: "بمناسبة اليوم العالمي للحجاب أهديكم اغنيتي حجابك تاج.. وأتمنى أن تؤثر إيجاباً على كل محجبة وغير محجبة، وعلى كل من هي مترددة في حجابها"، وسط تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي معها، بآلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، المهنئة لها على إصدارها "حجابك تاج"، وتأكيد البعض على أن الحجاب فرض على المرأة المسلمة.

وأهدت "حجازي" الأغنية للنساء المحجبات والمقبلات على ارتداء الحجاب، وذلك في منشور أطلقته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

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وكانت نفت الفنانة اللبنانية أمل حجازي شائعة تخليها عن الحجاب، عبر حسابها على موقع التغريدات "تويتر"، في 23 يوليو من العام الماضي، وغردت: "لا يمر يوماً لا أشكر الله به على نعمة الهداية، توضيح لكل المواقع وكل من قال أنني خلعت الحجاب.. لاحجابي سر سعادتي"، وسط تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي.

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وانضمت الفنانة اللبنانية أمل حجازي، في 14 ديسمبر عام 2017، إلى جروب Surviving Hijab، وهو ملتقى يجمع ما يزيد على نصف مليون محجبة من جميع أنحاء العالم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وروت أمل تجربتها مع ارتداء الحجاب فور انضمامها لـ"الجروب"، والصراع الداخلي المستمر الذي طالما راودها عند التفكير في اعتزال الفن والابتعاد عن الشهرة والأضواء، ما جعلها تتراجع عن قرارها عدة مرات.

وأضافت أمل أنها تشعر بالسعادة والفخر منذ ارتدائه، مؤكدة على تمسكها بالحجاب والتزامها بقرارها، قائلة: "أقسم بالله لو أدوني مال الدنيا مكنتش فرحت كده والله العظيم إني دلوقتي في قمة السعادة والفخر وحجابي والتزامي هم سر سعادتي".

ووجهت أمل حجازي رسالة إلى الفتيات اللاتي يفكرن في اتخاذ قرار الحجاب: "مجرد ما الواحدة بتفكر كده يعني عندها الصراع ده وهتلتزم بإذن الله".

وأعلنت الفنانة اللبنانية، مؤخرًا، ارتدائها الحجاب منذ 3 سنوات، بعدما قدمت 6 ألبومات غنائية، وعددًا من الأغنيات المصوّرة دون حجاب، خلال مشوارها الفني.