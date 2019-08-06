بطلة العشق الممنوع التركية تعلق على قرارات السعودية بشأن حقوق المرأة

علقت الفنانة التركية بيرين سات، على الخطوات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لتعزيز مكانة المرأة التي كانت آخرها السماح لها بالسفر دون الولاية، ومساوتها في سن التقاعد مع الرجل.

وعبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" نشرت "بيرين" صورة معلقة عليها: "المرأة السعودية لم تعد بحاجة إلى إذن للسفر".

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وبيرين سات هي ممثلة تركية شهيرة، لعبت دور "سمر" في المسلسل التركي "العشق الممنوع" الذي حقق نسبة مشاهدة عالية في الوطن العربي، وأيضًا جسدت دور "فاطمة" في المسلسل الذي حمل الاسم ذاته.

وكانت المملكة العربية السعودية أصدرت منذ أيام قليلة، تعديلات على نظام وثائق السفر وقانون الأحوال المدنية للمرأة التي سمحت لها بالسفر دون ولاية، وذلك لأول مرة في تاريخ السعودية.

وأيضًا أصدرت مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالسعودية بيان أوضحت من خلاله رفع سن التقاعد للمرأة العاملة في القطاعين العام الحكومي والخاص، من 55 عامًا إلى 60 عامًا أسوة بالرجل.