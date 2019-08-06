بـ"مخمرية وأزياء تراثية".. مشاركات المصممين في معرض عيد الأضحى بأبو ظبي

استعدادًا لحلول عيد الأضحى المبارك، واصل معرض "بازار عيد الأضحى لعام 2019"، فعالياته لتوفير فرص مباشرة لتسويق وعرض منتجات المشاركين أمام عدد كبير من الزوار في أبو ظبي، والذي شارك به عددا من مصممي الأزياء والعبايات والمجوهرات وصناع العود.

وشاركت خلاله مصممة الأزياء العالمية منى المنصوري كضيف شرف في المعرض، والتي أثنت كثيرا على التنظيم وجمال تنسيق المعروضات.

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وأكدت "المنصوري" أن تنظيم مثل هذه الفعاليات ليس غريبًا على أهل الامارات المبدعين، وقالت إن المعرض تضمن مشاركة مصممات إماراتيات متميزات منهن المصممة شريفة الحمادي من إمارة الشارقة، والمتخصصة في تصميم العبايات، ومعها شيخة الحمادي وجميلة الحمادي.

وشهد المعرض مشاركات من صناع العود الخوري الذي يُعرف بكونه أغلى عود في العالم للمرة الأولى، فيبدأ سعرالكيلو ميه من 200 ألف درهم فأكثر، وهو من النوع النادر الفلبيني والكمبودي.

وشاركت المصممة شهلة مير، وهي مصممة جلابيات تراثية وحديثة متميزة، وكان هناك مشاركة متميزة من الليادي، وهى متخصصة في صناعة المخماريات والدهن العربي.

يذكر أن مجلس سيدات أعمال أبوظبي ينظم "بازار عيد الأضحى 2019" للعام الثاني على التوالي، وذلك للنجاح الكبير الذي حققه المعرض في نسخته الأولى، ويقام المعرض هذا العام في فندق "فيرمونت باب البحر بأبوظبي".