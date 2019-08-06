ريهانا تتألق في بربادوس بإطلالة كلّفتها 210 جنيهات إسترلينية

انتقلت النجمة العالمية ريهانا إلى الولايات المتحدة للعيش هناك في سن المراهقة لكنها كانت دائمًا تدافع عن جذورها وانتمائها إلى بربادوس.
عادت ريهانا إلى مسقط رأسها في بربادوس، وظهرت بعدد من الصور التي التقطتها لها عدسات المصورين، وبدت المغنية البالغة من العمر 31 عامًا متألقة بإطلالة ساحرة وخاطفة للأنظار وذلك خلال مغادرتها لطائرتها الخاصة .
ارتدت ريهانا ملابس ذات تصميم مميز باللون الاسود، وقد حملت توقيع دار أزياء " Collina Strada"، وقد وصل سعره إلى 210 جنيهات إسترلينية.
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