الخبير العالمي أحمد سليمان يعتمد على زهرة "الأوركيديا" في علاج الشعر

افتتح خبير الشعر العالمي أحمد سليمان مستهل الأسبوع الجاري، مركزه الجديد بمدينة الجديدة تزامنًا مع مناسبة عيد العرش المجيد، وهو اعتبره شرفًا له وانعكاسًا لمحبته الكبيرة للمغرب الذي اختار الاستقرار به منذ سنوات.

كما أن افتتاح فرع جديد من مراكز أحمد سليمان للتجميل بالجديدة، جاء رغبةً منه في الوفاء بوعده والاقتراب من زبنائه وزبوناته في هذه المدينة، بعد وجود مراكز أخرى بمدن طنجة والدار البيضاء وفاس ومكناس والرباط.

عن دوافع اختياره لمدينة الجديدة، يقول أحمد سليمان: "سبق لي أن قدمت وعدا لعدد من زبنائي الذين طالبوني بالوجود بالقرب منهم بالجديدة من خلال افتتاح مركز بالمدينة، ومن جهة ثانية، للخصوصيات المناخية التي تتميز بها المنطقة والتي تتدخل بشكل مباشر في صحة الشعر بناء على دراسة سبق لي القيام بها".

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وعن خصوصية علاجه للشعر، أوضح سليمان، أنه يعتمد في هذا الخصوص على زهرة "الأوركيديا" التي تعتبر من أغلى الزهور التي لا تتوفر في كل العالم وتمتاز بالعديد من الخصوصيات أبرزها أنها تنمو وتعيش في ظروف مناخية صعبة.

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كما أكد سليمان في سياق حديثه عن خصوصية علاجه للشعر: أنه يعتمد على مواد بديلة عن المواد كيميائية المسببة لسرطانات الشعر، تمنح انتعاشًا للخلايا الجذعية لبصيلة الشعر بعيدًا عن الحقن، وهو ما يعد تطورًا كبيرًا على مستوى علاج الشعر بالعالم.

وفي سياق حديث الخبير العالمي أحمد سليمان عن علاج الشعر، لفت إلى أنه ينقسم إلى قسمين: أولهما العناية وثانيهما العلاج، قائلا "إذا كانت مشكلة صحية أو غذائية تضر بالشعر، فإننا ننصح باستشارة طبية متخصصة، أما إذا كان الأمر يتعلق بالعامل الخارجي المناخي أو الطبيعي وتأثيراته على الشعر فذاك مجال تخصصي".

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