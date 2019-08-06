موديلات أحزمة من موضة 2019 لتصغير الخصر

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 أغسطس 2019 01:35 مساءً - تُعتبر الأحزمة عنصرًا سحريًّا حقًّا، لأنها يمكن أن تغيّر شكل الاطلالة تمامًا. بمجرد إضافة حزام أنيق إلى الجينز التقليدي، يتحول المظهر من الشكل المعتاد إلى زيّ رائع. كذلك، تنسيق الأحزمة المناسبة مع الفساتين يضيف للمرأة لمسة أنوثة.



لهذا أنتِ بحاجة إلى أنماط مختلفة من أحزمة أشهر المصممين في خزانتِك، فهذا من شأنه أن يسمح بتغيير مظهركِ بعشرات الطرق الجديدة كل يوم.



بدءًا من أحزمة الأحجار الكريمة اللامعة، وحتى التصميمات الجلدية الكلاسيكية المتميزة ، من المؤكد أنكِ ستجدين أفضل أحزمة تضيفينها إلى خزانتكِ.



1-الأحزمة المزودة بمشبك معدني



هي الشكل التقليدي للأحزمة اليومية، لكنّ الجديد أنّ دور الأزياء البارزة عززت حجم المشبك، ليظهر وكأنه قطعة حُلي تضيف لاطلالتكِ الكثير. قدمت دار سان لوران المعروفة بشعارها الأيقوني YSL تشكيلًا من الأحزمة الجلدية المصنوعة من الجلد الطبيعي.

تمتاز هذه الأحزمة بالمشبك الفضي أو الذهبي اللون، مع إبزيم كبير، بما يكفي لجذب الانتباه، ولكنه مناسب لاطلالات النهار.

موديلات أحزمة من موضة 2019



2- أحزمة السلاسل من شانيل chanel



هذا النمط من الأحزمة مصنوع من سلسلة ذهبية اللون، مع تصميم نحيف للغاية، أضافت دار شانيل chanel حروفًا بشعار الدار بالكريستال. يثبّت الحزام من الخلف بطريقة تشبه القلادة ، بحيث يكون لديكِ الكثير من التحكم في طوله.

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موديلات أحزمة من موضة 2019



3- أحزمة Off-White الصفراء



مازالت أحزمة ماركة Off-White العصرية متصدرة الموضة، ولكنّ الجديد أنّ اللون الأصفر هو الأكثر رواجًا، وندلّل على ذلك باطلالة الممثلة اللبنانية سيرين عبد النور التي نسقت هذا التصميم العصري من الأحزمة مع تايور مسائي أنيق.

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4- الأحزمة المزودة بشعار دور الأزياء



قدمت دار غوتشي شعارها المعروف GG على تشكيلة من الأحزمة الجلدية تناسب الجنسين ، نظرًا لأنه يمكن عكس اتجاهه. صحيح أنّ الأنماط التي قدمتها الدار الإيطالية هي الأشهر، وشاهدناها على أيقونات الموضة العربية، لكن شاركتها في هذا النجاح مجموعة من أكبر دور الأزياء مثل لويس فيتون بشعار LV وأيضًا فالنتينو بشعارها حرف V. ولا ننسى حزام ديور المزين بحرف الـD والذي اعتمدته النجمة أحلام مع فستان دانتيل أسود من الدار نفسها.

موديلات أحزمة من موضة 2019



5- الأحزمة الشفافة



مثل الأحذية تمامًا، صعدت الأحزمة الشفافة إلى واجهة الموضة كخيار عصري يناسب الاطلالات النهارية. الجديد أنه يمكن اختيار أحزمة شفافة بألوان النيون أو الوردي الرائج هذا الموسم.

موديلات أحزمة من موضة 2019



6- أحزمة المشد



أحدث ابتكارات مجموعة ألكسندر ماكوين أنها أعادت الكورسيهات بثبات إلى الأناقة. يحتوي الحزام المخصّر العريض على أبزيمات، ما يضيف إلى الأناقة عنصرًا جديدًا. أهم ما يميز هذا النمط من الأحزمة، هو أنه يساعد على تصغير منطقة الخصر، ويخفي دهون البطن بشكل مؤثر ولافت.

موديلات أحزمة من موضة 2019

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