موديلات فساتين لإطلالات النهار والليل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 6 أغسطس 2019 01:35 مساءً - كثير من السيدات يعتدن على ارتداء الفساتين الأنيقة في الخروجات الليلية فقط، ولكن تغيّرت هذه القاعدة في عصر ارتداء الفساتين بالنهار لإطلالة كاجوال رائعة. إن كنت من الفتيات التي تعشق ارتداء الفساتين، فلا تفوتي موديلات فساتين ستاعدك على الظهور بإطلالة مميزة ومختلفة دائما.





فساتين لاطلالات النهار



موديلات يغلب عليها الزهور بكافة أشكالها سواء كانت صغيرة الحجم وتغمر الفستان أو كانت كبيرة الحجم وتضفي لمحة الصيف المشرقة عليه.

تتنوع موديلات فساتين بين الفساتين المحتشمة ذات الأكمام الطويلة وغيرها التي بدون أكمام والتي يمكن تنسيق سكارف معها أو يتم ارتدائها بشكل منفرد مع تنسيق الإكسسوارات المناسبة.

لا تتردي في اختيار الموديل المناسب، إن كنت ترغبين في التألق بشكل مختلف ومميز.





فساتين سهرة لماعة مناسبة للسهرات



- ضمن أسبوع باريس للهوت كوتور خريف وشتاء 2019 - 2020 للفساتين اللماعة، خطفت عارضة زهير مراد Zuhair Murad الأنظار بفستان ذهبي معانق للقوام ومزود بتنورة خلفية تصل إلى الأرض وحزام ذهبي يلف الخصر في نعومة، تصميم مفعم بالأنوثة نرشحه للواتي يعانين من مشكلة الأرداف الممتلئة.

- برزت موضة فساتين السهرة منسدلة الأكمام Off Shoulder dresses وتألقت بها عارضات جورج حبيقة Georges Hobeika وديور Dior، أختاريها بأكمام منفوخة أو مكشكشه اذا كان قوامك كمثري الشكل لتكسبي أكتافك مزيد من العرض.

- تبقى فساتين السهرة المميزة بقصة ذيل السمكة Mermaid dresses واحدة من الموديلات المعروفة بتأثيرها الفوري على شكل القامة حيث توحي بأنها أكثر طولًا، وننصحك بإلقاء نظرة على الفستان الـ One Shoulder من مجموعة رالف آند روسو Ralph & Russo أو فستان المصمم اللبناني طوني ورد Tony Ward.



- كالعادة لم تخلو عروض الكوتور من فساتين السهرة المستوحاة من ستايل القفاطين والجلابيات الشرقية، وقدمت ماركة أوليانا سيرجينكو Ulyana Sergeenko موديل مميز بالخامة اللامعة التي تناسب إطلالات مناسبات عيد الأضحى، ويساعدك هذا اللوك في إخفاء القامة المكتنزة.

- قدمت ماركة ألكسيس مابي Alexis Mabille واحد من أجمل التصاميم والذي مزج بين الأحمر والوردي ليؤكد على إستمرارية هذه الصيحة في العام القادم، وتميز بالتنورة المنفوشة التي تساهم في إخفاء مظهر الأفخاذ الممتلئة.